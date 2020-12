Fêtes de fin d’année en extérieur: voici les mesures à respecter

Lors de la conférence de presse de ce mercredi, le Centre de crise a rappelé les règles à respecter lors de fêtes de fin d’année afin d’éviter un rebond de l’épidémie de coronavirus.

Même s’il y a des signes d’espoir, notamment avec l’arrivée du vaccin, la situation est encore trop précaire dans les hôpitaux. Il faut donc éviter une nouvelle vague trop importante, surtout à l’approche de la saison grippale.

«Si le jour le plus sombre de l’année est derrière nous et que les jours commencent à s’allonger, il est encore un peu prématuré de dire que la période la plus sombre est derrière nous. Nous ne pouvons pas encore considérer clos ce chapitre de notre histoire», rappelle Antoine Iseux.

Fêter Noël et le Nouvel An en cercle restreint n’est agréable pour personne.

Dans les semaines qui arrivent, il faudra donc rester prudent et combatif. «Fêter Noël et le Nouvel An en cercle restreint n’est agréable pour personne. Mais selon une enquête de l’université de Gand, une majorité croissante de la population compte prendre en compte la situation actuelle dans leurs activités», constate le porte-parole du Centre national de crise.

Réunion de 4 personnes en extérieur: l’option de la tonnelle?

Pour rappel, la bulle sociale n’est pas élargie pour les fêtes de fin d’année. Les familles peuvent inviter un seul de leurs contacts rapprochés et les personnes seules peuvent en inviter deux à l’intérieur.

De nombreux Belges ont donc prévu de se voir à l’extérieur avec leur famille ou leurs amis dans les jours à venir. «À l’extérieur et hors de votre bulle, vous pouvez vous réunir avec un maximum de 4 personnes, et avec une distanciation d’1,5 m.»

En cas de mauvais temps, il ne faut pas transformer la rencontre à l’extérieur en une rencontre à l’intérieur.

Belgique oblige, quelques gouttes sont prévues dans les prochains jours. «En cas de mauvais temps, il ne faut pas transformer la rencontre à l’extérieur en une rencontre à l’intérieur. Le risque de contamination dans un espace clos est beaucoup plus important qu’à l’air libre.»

En cas de trop mauvais temps, le Centre de crise demande de reporter la rencontre ou de prendre ses précautions pour affronter les éléments. «Une tonnelle peut être une option mais s’agglutiner sous une tonnelle barricadée de tous côtés présente des risques trop importants», met en garde Antoine Iseux.

«Merci pour votre dévouement et joyeux Noël»

À la veille des fêtes, le Centre de crise a également tenu à remercier toutes les professions qui font fonctionner le pays pendant cette période: services d’urgence, transports publics, secteur de la distribution et soins de santé.

«L’année a été éprouvante pour ces personnes. Dans les prochains jours, elles continueront à donner de leur énergie aux personnes souffrantes. Merci pour votre dévouement en cette période de fêtes et durant l’année écoulée et joyeux Noël.»