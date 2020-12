Avec les fêtes de fin d’année, les bureaux de poste seront fermés le 24 décembre et le 31 décembre dans l’après-midi, en plus des jours fériés (25 décembre et 1er janvier), ainsi que le samedi 26 décembre toute la journée.

Les points post et points colis restent en revanche ouverts selon leurs heures d’ouverture spécifiques, et la livraison de courrier, journaux et colis aura également lieu les 24 et 31, indique l’entreprise.