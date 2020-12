10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi

Les réveillons ont aussi leur bande-son. Pour concocter le menu sonore, on fait appel à l’équipe du Point Culture Namur. EdA - Florent Marot

Des panneaux solaires sur le toit du voisin; mitonner la bande-son pour réussir son réveillon: découvrez 3 playlists; il sera possible de faire 5 changements en cours de match de D1A et de D1B… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi 23 décembre 2020.

1 Fêtes de fin d’année 2020: mode d’emploi

Peut-on inviter les grands-parents à Noël? Combien d’invités autour du brasero? On fait le point sur ce qui est permis.

+ À LIRE ICI

2 La fin des pesticides passe par Gembloux

Remplacer les pesticides chimiques par des molécules issues de micro-organismes naturels, c’est le défi de Smartbiocontrol. Avec un premier produit commercialisé en 2021.

+ À LIRE ICI

3 Drones: un ciel plus réglementé et plus souple

À partir du 31 décembre, une nouvelle réglementation règle le vol des drones. Elle simplifie aussi la procédure.

+ À LIRE ICI

4 VIDÉO | Michel Lecomte quitte la RTBF: «Je me sens libéré»

C’était la dernière journée du chef des sports de la RTBF hier à Reyers. Et il s’est livré à quelques confidences.

+ À VOIR ET À LIRE ICI

5 Des panneaux solaires sur le toit du voisin

Afin de doubler sa production d’électricité via le photovoltaïque, la société Ghalan a créé un partenariat avec la Banque Alimentaire.

+ À LIRE ICI

6 Châtelet: les bodycams ne font pas l’unanimité

La zone de police souhaite se doter de body et de dashcams. Écolo estime qu’une évaluation préalable doit être faite.

+ À LIRE ICI

7 Grippe aviaire, peste porcine, chute des prix: nouvelles aides pour les agriculteurs

Le ministre fédéral de l’Agriculture annonce des possibilités de report, dispense ou diminution de cotisations pour trois secteurs.

+ À LIRE ICI

8 Jean-Paul Dondeliger, qui a remis sa démission comme bourgmestre d’Aubange, s’en ira «le cœur lourd»

Lors du conseil communal de ce lundi soir, Jean-Paul Dondelinger a officiellement annoncé sa démission en tant que bourgmestre.

+ À LIRE ICI

9 Mitonner la bande-son pour réussir son réveillon: découvrez 3 playlists

Les réveillons ont aussi leur bande-son. Pour concocter le menu sonore, on fait appel à l’équipe du Point Culture Namur.

+ À LIRE ICI

10 5 changements possibles en Pro League dès le 1er janvier

En 2021, il sera possible de faire 5 changements en cours de match de D1A et de D1B. Décidée par la Pro League, la règle a été validée par le Conseil supérieur de la Fédération.

+ À LIRE ICI