60% de la population veut se faire vacciner: «C’est 10% de plus qu’en septembre»

En marge de la conférence de presse sur les derniers chiffres du coronavirus en Belgique, le Centre de crise a analysé les résultats des dernières enquêtes de santé de Sciensano. On y constate notamment une hausse de l’adhésion à la vaccination.

Après avoir fait le point sur les dernières tendances du coronavirus chez nous, Yves Van Laethem a présenté une nouvelle large enquête de santé menée par l’Institut de santé publique Sciensano.

Au total, 30.000 personnes ont participé en donnant leur avis sur leur santé mentale, sociale et économique, ainsi que sur leur adhésion aux mesures.

+ LIRE NOTRE SONDAGE | Seule une moitié de Belges francophones compte se faire vacciner

60% des sondés se déclarent en faveur de la vaccination et veulent se faire vacciner, 25% hésitent et 15% ne souhaitent pas se faire vacciner. «Ces 60 % qui sont d’accord avec la vaccination, c’est 10% en plus que dans la dernière enquête. C’est un point réellement favorable», se réjouit Yves Van Laethem.

Vaccination: les jeunes plus favorables qu’avant

C’est spécialement au niveau des jeunes de 18 à 24 ans, que les chiffres ont fortement bougé. La proportion d’entre eux qui se déclare prête à se faire vacciner est passée de 47% à 62%.

Leurs principales craintes sont celles des effets secondaires, immédiats et à long terme. «Il faut rappeler que les effets secondaires des vaccins se manifestent endéans les 6 semaines, alors que les vaccins qui vont être administrés ont tous été étudiés sur des populations qui l’ont reçu depuis au moins deux mois», explique le porte-parole interfédéral.

Par ailleurs, les sondés estiment que les professionnels de santé, les personnes de plus de 65 ans et les personnes dont l’état de santé pose un risque par rapport au Covid doivent être parmi les premiers à se faire vacciner.

«Une personne sur 5 vit avec un sentiment dépressif»

Contrairement à l’adhésion à la vaccination, d’autres aspects sont moins bons que précédemment, particulièrement la santé mentale et sociale. «On constate que ces différents indicateurs évoluent de concert avec les différentes mesures. 64 % des gens de plus de 18 ans sont insatisfaites de leurs contacts sociaux, un chiffre qui a doublé depuis septembre.»

Les troubles anxieux (23%) et dépressifs (20%) ont augmenté depuis juin et septembre et fluctuent en fonction de deux paramètres: l’augmentation des cas et les mesures du gouvernement. «On est inquiet pour sa santé quand les chiffres augmentent et il y a une fluctuation des chiffres dépressifs en fonction des mesures restrictives prises par le gouvernement. Les limitations sociales nous touchent énormément et une personne sur 5 vit avec un sentiment dépressif», constate Yves Van Laethem.

40% de la population fume plus qu’avant

Cette 5e enquête s’est également penchée sur les habitudes de consommation des citoyens belges, notamment les drogues, l’alcool et le tabac. La moitié de la population n’a pas modifié sa consommation d’alcool tandis qu’on enregistre une augmentation de la consommation de drogue de 34%. Pour le tabac, 40% fument plus qu’avant.

«Un certain nombre d’addictions, comme celles aux boissons alcoolisées et aux drogues ont été fortement réduites, probablement car elle se faisaient dans un contexte social. La consommation de tabac a, par contre, augmenté. Probablement car on est plus chez soi alors qu’au travail, il y a des restrictions», conclut Yves Van Laethem.