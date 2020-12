Diables rouges: un mini-terrain rénové grâce aux 93.000 euros récoltés par la vente de maillots

La vente aux enchères des maillots organisée par l’Union belge de football (URBSFA) a rapporté 93.187 euros, ce qui permettra de financer le premier «Belgian Red Court». L’URBSFA l’a annoncé ce mercredi dans un communiqué.

Début septembre, l’Union belge avait lancé une vente aux enchères des maillots portés par les équipes nationales masculine et féminine lors de leurs rencontres des dernières fenêtres internationales. Quatre sets de maillots étaient mis en vente pour les Diables Rouges et un, celui de Belgique-Suisse, pour les Red Flames.

Au total, ce sont 1.699 acheteurs potentiels de 27 pays qui ont tenté leur chance pour remporter la vente des 90 maillots proposés des Diables rouges. Le match Belgique-Angleterre a été celui qui a rapporté le plus: un montant de 28.109 euros a été atteint sur cette seule rencontre. De plus, les maillots portés ce jour-là par Thibaut Courtois (3.025 euros), Kevin De Bruyne (2.700 euros), Dries Mertens (2.600 euros) et Youri Tielemans (2.600 euros) ont été les plus chers. Chez les Red Flames, le maillot de Tine De Caigny est parti pour 1.000 euros. Celui de la gardienne Nicky Evrard (830 euros) et de la capitaine Tessa Wullaert (825) complètent le podium.

Le montant récolté va permettre de réhabiliter le premier des 40 «Belgian Red Courts» prévus dans le cadre du projet social de l’URBSFA. Les «Belgian Red Courts» sont des mini-terrains de football qui seront «rénovés et modernisés pour devenir des lieux de rencontre pour jeunes et moins jeunes.»