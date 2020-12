«Lockdown party» à Waterloo: une vidéo confirme que les policiers ont reçu des coups

Une vidéo plus complète sur le contrôle covid vendredi à Waterloo a été diffusée. Et elle confirme que des policiers ont bien été blessés.

L’affaire du contrôle domiciliaire de vendredi dans une habitation située entre Lasne et Waterloo suscite toujours bien des réactions sur les réseaux sociaux et ailleurs.

Une vidéo plus complète des événements a été diffusée et le nouvel élément est que des membres/proches de la famille avouent qu’il y a bien eu des coups donnés aux policiers.

Sur la vidéo, quand c’est beaucoup plus calme à l’intérieur et alors qu’on approche de la fin de l’intervention, une des filles du couple dit: «Val a foutu une tarte à un collègue». Plus tard, toujours sur la vidéo, un policier demande: «Est-ce que vous trouvez que c’est normal qu’un policier soit frappé?» Et la fille répond: «Non, ce n’est pas normal».

Une dent cassée

Au total, trois policiers ont été blessés au cours de cette intervention. Et, selon Sud Presse, le procureur du Roi du parquet du Brabant wallon, Marc Rézette, confirme l’origine de la dent cassée d’une des policières: «Cette dent cassée fait suite au coup reçu de la mère de famille par la policière. Alors qu’elle filmait son visage avec insistance et en s’approchant très près, la policière lui a demandé de reculer et a écarté son GSM. C’est à ce moment-là que la mère de famille l’a frappée», a-t-il expliqué à nos confrères.

Pour rappel, selon la famille incriminée, les policiers auraient fait usage de la force de manière injustifiée. Le père, la mère et leur fille majeure seront néanmoins convoqués devant le tribunal correctionnel pour y répondre de rébellion en bande, coups à policiers et infraction relative au couvre-feu.

L’audience est fixée le 25 janvier, a annoncé lundi le procureur brabançon, précisant qu’un juge de fond est d’ores et déjà désigné. L’enquête doit être complétée par l’ensemble des témoignages des personnes présentes au moment des faits afin de permettre au juge de disposer de toutes les versions, a conclu Marc Rézette.