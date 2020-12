VIDÉOS | NBA: les Lakers, tenants du titre, battus par les Clippers en ouverture de la saison

Les Clippers ont battu les Lakers 109-116 ce mardi en ouverture de la saison dans le championnat nord-américain de basket (NBA), gâchant ainsi la fête de LeBron James et ses équipiers, qui ont reçu leurs bagues de champions avant le match.

À peine 71 jours après leur sacre contre Miami dans la bulle de Disney World, les Lakers reprenaient déjà la compétition par un derby contre les Clippers.

Le match a tourné à l’avantage des Clippers, portés par Paul George (33 points) et Kawhi Leonard (26 points). En face, James a terminé avec 22 points et Anthony Davis avec 18.

Les Nets plus forts

Dans l’autre match de la soirée, les Brooklyn Nets n’ont laissé aucune chance aux Golden State Warriors.

Absent des parquets depuis un an et demi, après sa rupture d’un tendon d’Achille en match des finales 2019 perdues avec Golden State contre Toronto, Kevin Durant a réussi son grand retour dans une rencontre officielle. Il a terminé avec 22 points, 5 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. Kyrie Irving a ajouté 26 points.

Chez les Warriors, seul Stephen Curry (20 points) a surnagé.