3 nouveaux noms, dont Shaggy, à l’affiche de Couleur Café 2021

Le fêtard jamaïcain Shaggy sera de la partie à Couleur Café, du 25 au 27 juin prochain.

La superstar jamaïcaine Shaggy, le groupe malien Tinariwen et le rappeur flamand Brihang s’ajoutent à l’affiche de Couleur Café, annonce ce mercredi l’organisation du festival. Ils rejoignent ainsi Fally Ipupa, Roméo Elvis et Dub Inc qui avaient déjà reconfirmé leur venue pour l’événement qui se déroulera du 25 au 27 juin prochain.

«Le fêtard jamaïcain nous fera chanter et danser sur tous ses classiques: ‘Boombastic’, ‘It Wasn’t Me’ et ‘Angel’«, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Dimanche 27 juin, ce sera au tour de Tinariwen d’emporter les spectateurs dans «le blues du désert avec leur dernier album ‘Amadjar’, qui pourrait remporter un deuxième Grammy en janvier».

Brihang, «le poète du hip-hop belge» viendra, lui aussi, enchanter la scène bruxelloise.