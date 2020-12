Origi et Liverpool, les signaux qui laissent croire à la fin de l’idylle

Liverpool semble vouloir se débarrasser de Divock Origi. Les Anglais sont ouverts à une location ou une vente. A seulement 25 ans, le joueur doit relever un nouveau défi et semble avoir déjà tourné la page, en témoignent ses réseaux sociaux.

«Footballeur professionnel» voilà comment se présente désormais Divock Origi sur son compte Twitter. Fini les photos glorieuses avec Liverpool, celles-ci ont fait place à des photos de lui sur la plage. L’attaquant aux 460.000 abonnés a aussi supprimé l’ensemble de ses tweets. Sur son compte Instagram, il subsiste encore des photos en Reds, mais il n’a plus été actif depuis octobre. Ce n’est sans doute pas une preuve irréfutable, mais cette première moitié de saison, laisse peu de perspectives à l’attaquant.

Contre Barcelone en mai 2019. AFP 7 minutes jouées en 14 matches de Premier League, 3 titularisations en Ligue des Champions et deux matches joués en Coupe de la Ligue (avec 1 but et 1 assist). Le bilan est maigre et les arrivées et montées en puissance de concurrents ont relégué Divock Origi au second plan. Jamais considéré comme un titulaire indiscutable, l’ex-joueur de Lille aura tout de même marqué l’histoire du club. Il avait conquis le cœur des Scousers en marquant des buts décisifs dans le derby face à Everton et que dire des buts lors du sacre en Ligue des Champions.

Un retour en Pro League?

Liverpool ne se cache plus vraiment. En cas d’offre, Origi pourra partir. Définitivement, si c’est financièrement intéressant (le joueur avait coûté 12 millions d’euros en 2014), voire en prêt. Wolverhampton, qui le voulait déjà il y a deux ans, l’a toujours sur sa liste. Newcastle, Brighton et Aston Villa savent également que Origi est sur le marché. Des clubs allemands et italiens veulent aussi se positionner.

Les fans de Bruges, voire de l’Antwerp peuvent aussi rêver. On sait que le Club cherche un attaquant et après Mignolet, il pourrait rapatrier un autre joueur de Liverpool. Mais pour cela, il faudra casser sa tirelire. Selon HLN, Wolfsburg avait payé un loyer d’environ 7 millions d’euros pour une saison de prêt en 2017. Pour six mois, il devrait coûter au moins 2 millions. Un investissement important pour tout club belge, surtout vu la conjoncture économique, et sans réelles garanties de succès. De son côté, le joueur, à seulement 25 ans, a certainement des ambitions plus élevées.

À quelques mois de l’Euro, il n’est pas non plus trop tard pour espérer un retour dans le groupe des Diables. Présent au mondial 2014 au Brésil, il était encore quasiment inconnu en janvier de la même année. Never too late.