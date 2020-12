VIDÉOS | Messi dépasse Pelé, Barcelone s’impose à Valladolid (0-3)

Le FC Barcelone a décroché les trois points sur le terrain de Valladolid lors de la 15e journée de Liga mardi (0-3).

En plantant son 644e but pour Barcelone, Lionel Messi est entré un peu plus dans l’histoire en devenant le joueur ayant inscrit le plus de buts pour un seul club, battant le record de Pelé.

Clément Lenglet (21e) et Martin Braithwaite (35e) avaient mis le Barça sur les bons rails en première période. Après le repos, l’inévitable Lionel Messi fixait le score final à 0-3 (65e). L’Argentin plantait son 644e but pour le Barça, devenant le joueur ayant inscrit le plus de buts pour un seul club en détrônant Pelé dans l’histoire.

Au classement, Barcelone conserve sa cinquième avec 24 points, huit de moins que l’Atletico Madrid, leader. Valladolid reste 18e et relégable avec 14 unités.

Le sextuple Ballon d’Or, sextuple Soulier d’Or et finaliste du Prix Fifa «The Best» 2020 est de loin le meilleur buteur de l’histoire du Barça (devant les 230 buts de Cesar Rodriguez), le meilleur buteur de l’histoire du Championnat d’Espagne (450 buts, devant les 311 de Cristiano Ronaldo), et le joueur qui a remporté le plus de titres avec le club catalan (34, dont quatre Ligues des champions).