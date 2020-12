VIDÉO | Succès de l’Atletico Madrid face à la Real Sociedad, privé de Januzaj

Simeone veut mener l’Atletico Madrid «au sommet»

«On a eu de très bons matches dernièrement, garder seulement ce dernier en tête serait injuste pour les rencontres antérieures. Aujourd’hui (mardi), on n’a pas pu compter sur Joao (Felix), mais l’équipe a quand même très bien répondu. Cela crée de l’enthousiasme au sein de l’équipe, parce que l’engagement est là, le joueur qui doit jouer est engagé et veut bien figurer. Ils veulent tous apporter pour le bien du club et de l’équipe, et j’espère que l’on pourra conserver cela. (Sur sa 300e victoire à l’Atlético en Liga) Cela signifie beaucoup, vraiment beaucoup. Je suis venu avec l’idée absolue d’élever l’Atletico Madrid au sommet de ce jeu (le football), en comptant sur les gens avec qui j’ai toujours travaillé et sur mes footballeurs. Le jour où je suis parti de l’Atletico comme joueur, je savais que j’allais y revenir. Et c’est en train de se passer. Je sais qu’on peut me virer du jour au lendemain, mais je ne remercierai jamais assez le club pour ce qu’il m’a donné.»