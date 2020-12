Braseros pour les fêtes: conseils pour éviter les incidents

Les pompiers ont déjà dû intervenir pour plusieurs incidents consécutifs à la manipulation de braseros, ces dernières semaines, en différents endroits du pays.

Avec l’augmentation des achats de braseros en cette période de fêtes marquées par l’épidémie de Covid-19, le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw a rappelé mardi les risques d’intoxication au monoxyde de carbone (CO), de brûlures et d’incendie liés à leur usage.

Walter Derieuw note en premier lieu que les personnes doivent se tenir à une distance minimale de 60 cm des braseros et que leur achat ne devrait pas être effectué si la taille des terrasses ou jardins est insuffisante pour appliquer cette consigne.

Il faut ensuite que l’appareil soit installé sur une surface plane non inflammable pour éviter qu’il se renverse ou que des braises soient projetées sur des personnes.

Il doit toujours rester à l’extérieur et donc ne pas par exemple être rentré dans un garage même avec la porte ouverte, les fumées pouvant provoquer des intoxications au CO.

Attention aux enfants

Walter Derieuw pointe encore les risques de brûlures et conseille de bloquer l’accès aux enfants et aux animaux domestiques. Il remarque que les personnes avec des vêtements amples ne devraient pas non plus s’en approcher et qu’il faut également éviter de laisser des objets inflammables à proximité des braseros.

Les pompiers de Bruxelles recommandent de plus de n’utiliser que du bois ou du charbon de bois, et jamais de déchets, de plastique, de papier ou d’accélérants liquides, comme de l’alcool à brûler ou de l’essence qui sont particulièrement dangereux, pour attiser le feu. Ils appellent à garder un seau de sable, d’eau, un extincteur ou une couverture anti-feu à côté du brasero.

Après utilisation, les pompiers conseillent de recouvrir les braises avec du sable et de ne jeter les briquettes de charbon à la poubelle qu’une fois celles-ci complètement refroidies.