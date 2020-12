Le PTB lance son recrutement dans le secondaire

POLITIQUE Le PTB a démarché les adolescents à Bruxelles, Charleroi, Liège et Visé, vendredi dernier: dans un tract, accompagné d’un masque et d’un chocolat, le parti d’extrême gauche dénonçait le «refus» de la ministre communautaire de l’Enseignement, Caroline Désir, de répondre à «l’obligation légale de fournir assez de masques, malgré les demandes répétées du PTB», et l’assurance, par son collègue du Budget, Frédéric Daerden, PS, que les masques distribués en mai étaient «suffisants».