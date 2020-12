Trois sur quatre pour Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel sera mercredi au départ du Trophée X2O d’Herentals, pour un nouveau duel avec Wout van Aert.

Mathieu van der Poel a gagné son 3e cyclo-cross, sur quatre disputés, mardi à Essen, où il a enlevé la 5e manche de l’Ethias Cross. Le champion du monde s’est isolé à mi-course pour s’imposer en solitaire devant Quinten Hermans et le Britannique Tom Pidcock.

«Je commence peu à peu à attraper le rythme», a déclaré Mathieu van der Poel. «J’ai commis quelques erreurs en début de course, car mes pneus étaient trop gonflés. J’ai donc changé de vélo et ça a été plus confortable pour moi. Je voulais finir en gasillant le moins d’énergie possible. La période qui vient s’annonce chargée, avec quelques cross à l’agenda».

Mathieu van der Poel sera mercredi au départ du Trophée X2O d’Herentals, pour un nouveau duel avec Wout van Aert, qu’il a battu dimanche à Namur. Passé Noël, le Néerlandais, qui a retrouvé les labourés le 12 décembre, sera le 26 décembre à Heusden-Zolder pour le Superprestige et le lendemain à Termonde pour la 3e manche de la Coupe du monde. Suivront le cross de Bredene le 30 décembre, le GP Sven Nys à Baal le 1er janvier et le cross de Gullegem le 2 janvier.

Le championnat des Pays-Bas à Zaltbommel prévu le 10 janvier est annulé en raison du confinement imposé aux Pays-Bas au moins jusqu’au 19 janvier.

Avant le championnat du monde le 31 janvier à Ostende, seul le cross Flandrien de Hamme, le 23 janvier, figure encore dans les projets de MVDP.

Vainqueur l’an dernier à Essen, Quinten Hermans a cette fois dû se contenter de la 2e place. «Mathieu a été super impressionnant aujourd’hui», dit Quinten Hermans. «Laurens Sweeck a essayé de le remonter mais il a vite vu qu’il était trop court. Je suis resté un temps avec Sweeck et quand il a été victime d’une crevaison, j’étais certain de la 2e place. Je suis content: je retrouve peu à peu mon niveau après une période difficile après ma chute au Dauphiné».