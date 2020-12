Gérard Lopez décide de poursuivre l’aventure à Mouscron

«Ce mardi, en fin d’après-midi, la direction mouscronnoise et Gérard Lopez se sont retrouvés autour d’une visioconférence à propos de l’implication de l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois au sein du Royal Excel Mouscron. «Gérard Lopez a confirmé qu’il poursuivait son implication dans le projet mouscronnois, explique Patrick Declerck, le président. Son intérêt pour le championnat belge et ses possibilités de faire éclore de jeunes joueurs reste inchangé. Comme il l’avait annoncé lors de la conférence de presse de juillet dernier, l’Excel Mouscron est son club et il y reste impliqué à 100% et ce, malgré son retrait du LOSC.» Quant à la collaboration entre le LOSC et le Royal Excel Mouscron, la convention qui lie les deux clubs en matière de partenariat sportif est effective jusqu’en juin 2021».

Une bonne nouvelle pour le club et les supporters qui craignaient une nouvelle période de turbulence.