En pleine seconde vague, l’Afrique du Sud s’assure un accès aux vaccins

L’Afrique du Sud a enregistré en décembre jusqu’à plus de 10.000 nouveaux cas en 24 heures. Près de 25.000 personnes sont mortes du coronavirus dans le pays.

Pays africain de loin le plus touché par la pandémie de coronavirus avec plus de 930.000 cas, l’Afrique du Sud a annoncé mardi s’être assuré un accès aux vaccins, en entrant dans le dispositif Covax d’aide aux pays les plus pauvres.

«Un acompte de 19,2 millions de dollars (15,8 millions d’euros) a été versé à l’Alliance pour les vaccins (Gavi) pour assurer l’entrée de l’Afrique du Sud dans le dispositif», a déclaré le ministère sud-africain de la Santé dans un communiqué.

Cette somme représente le coût des vaccins pour seulement 10% de la population de la première puissance économique du continent, soit environ 6 millions de personnes, selon le ministère.

Cette participation été financée grâce au fonds de solidarité mis en place dans le pays au début de la crise sanitaire, pour soutenir financièrement les efforts du gouvernement sud-africain dans la lutte contre la pandémie. Plusieurs grosses fortunes du pays dont l’homme d’affaires Johann Rupert et la famille Oppenheimer, magnats du diamant, ont ainsi versé des dons de plusieurs dizaines de milliers d’euros.

«Il ne fait aucun doute qu’un vaccin contre le Covid-19 jouera un rôle important pour aider l’Afrique du Sud à lutter contre le virus», a déclaré la présidente du fonds, Gloria Serobe, dans le communiqué.

Le dispositif Covax, mis en place par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Gavi, rassemble environ 190 pays dont plus de 90 à revenus faibles et intermédiaires.

À ce jour, il a obtenu plus de 1,6 milliard d’euros, selon l’OMS, mais près de 3,8 milliards supplémentaires seront nécessaires en 2021.

Les autorités sanitaires sud-africaines devraient approuver les premiers vaccins avant le deuxième trimestre 2021, a estimé mardi le Gavi dans un communiqué. L’Afrique du Sud teste actuellement au moins quatre vaccins, selon l’Alliance.

La semaine dernière, une nouvelle variante du virus, extrêmement contagieuse selon les premières observations, a été identifiée dans le pays d’Afrique australe et en Grande-Bretagne par les chercheurs.