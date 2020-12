Stelvio Cruz quitte déjà le RWDM : « Je me rapproche de mon domicile »

Débarqué l'été passé en provenance de Virton, Stelvio Cruz n'est déjà plus un joueur du RWDM. Le joueur et le club ont mis un terme à leur collaboration d'un commun accord.

Alors que son option n'avait pas été levé en mars 2020 par les dirigeants virtonais, Stelvio Cruz avait pu quitter librement la Gaume et même la galaxie Becca puisqu'il était arrivé à Virton après être passé par Dudelange.

Après une bonne saison sous la tunique du matricule 200, le solide médian avait trouvé un nouveau port d'attache du côté du RWDM, mais l'aventure n'aura été que de courte durée. Ce mardi, le club bruxellois, actuel 5e de D1B, a en effet annoncé qu'il mettait un terme au contrat de son joueur, d'un commun accord. « On se quitte d'un commun accord, confirme l'ancien Virtonais. Parce que pour ma famille, c'est mieux que je me rapproche de mon domicile, au Grand-Duché. Et parce que ça arrangeait bien aussi le club, qui doit faire des économies en cette période de crise. »

La prochaine destination du joueur n'est pas encore connue.