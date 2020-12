Un transport de marijuana intercepté avenue Louise

Une patrouille de la brigade anti-agressions a eu son attention attirée samedi vers 17h00 par deux hommes en train de manipuler un grand sac dans le hall d’entrée d’un immeuble de l’avenue Louise.

La police de Bruxelles-Ixelles a interpellé samedi en fin de journée, dans un immeuble de l’avenue Louise, deux ressortissants français mêlés à un transport d’un peu plus d’un kilo de marijuana, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles. Ils ont été relaxés après avoir été mis à la disposition des autorités judiciaires. Un troisième suspect s’est débarrassé d’une arme à feu lors de sa fuite. La police locale poursuit l’enquête.

Une patrouille de la brigade anti-agressions a eu son attention attirée samedi vers 17h00 par deux hommes en train de manipuler un grand sac dans le hall d’entrée d’un immeuble de l’avenue Louise. Ils ont pris la fuite à la vue des policiers, qui les ont alors poursuivis. Les agents de police ont récupéré une arme à feu chargée, jetée par un suspect rue de Livourne, ainsi que le sac contenant un total de 1,256 kg de marijuana.

Le suspect qui avait l’arme à feu n’a pas pu être intercepté.

Son complice est lui retourné dans l’immeuble. La police a alors appelé du renfort pour procéder à la fouille du bâtiment. Les agents ont vu tomber un objet du dernier étage. Ils se sont alors rendus à l’appartement de ce niveau. Un homme jugé nerveux leur a ouvert. Il avait des traces de sang frais sur les mains. Les policiers ont procédé à une fouille de sécurité et ont trouvé sur lui 600 euros. Ils ont également découvert un GSM couvert de sang sous une poubelle retournée.

L’homme qui était dans l’appartement est référencé dans la base de données de la police pour 10 dossiers, dont quatre en relation avec la détention et la vente de stupéfiants. Il est de plus signalé à rechercher par les services judiciaires français dans le cadre d’une enquête en matière de stupéfiants et pour la signification d’un jugement. Son casier judiciaire en France compte des faits d’outrage, de violence, de menaces, de vol, de stupéfiants, de recel ou encore d’usurpation.

Le suspect qui était recherché a finalement été retrouvé sur les toits, allongé au niveau de la corniche. Il s’est rebellé lors de son interpellation en refusant de réintégrer l’immeuble par le velux. Il n’est pas connu des services de police en Belgique, mais l’est en France pour des faits de recel, vols, stupéfiants, menaces et violences. Plus de 4.000 euros, en grande partie dans ses sous-vêtements, et une clé de BMW ont été trouvés sur lui lors de la fouille au moment de son interpellation. Dans la BMW, qui est immatriculée en France, les policiers ont encore trouvé 170 euros, un couteau et des documents. La voiture a été saisie judiciairement.