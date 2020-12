Mulan, The Prom, The Singing Club, I’m your woman, Chambre 2806: nos 5 idées streaming du 23 décembre

Quatre films et une série au menu de ce mercredi 23 décembre. -

Un sabre, une cité interdite, un bal de promo, une chorale et Nafissatou Diallo: il y a tout cela, et c’est à peu près tout, dans notre sélection streaming/VOD du 23 décembre. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro mercredi prochain. Et joyeux Noël, bien sûr!

1 Mulan

Disney + Film d’action de Niki Caro. Avec Liu Yiufei et Donnie Yen. Durée: 1 h 55.

Ce que ça raconte

Une jeune femme intrépide et insoumise prend la place de son père au sein de l’armée impériale chargée de repousser les envahisseurs venus du Nord.

Ce qu’on en pense

Si l’on met de côté l’aspect polémique du film (voire critique complète), Disney fait le job, avec cependant moins d’humour que le film d’animation dont il s’inspire.

La critique complète

2 The Prom

Netflix Comédie musicale de Ryan Murphy. Avec Meryl Streep, Nicole Kidman et James Corden. Durée: 2 h 12.

Ce que ça raconte

Pour donner un coup de polish à leur réputation, des stars de Broadway décident d’aider une lycéenne interdite de bal de fin d’année à cause de son homosexualité.

Ce qu’on en pense

Voilà qui ne réconciliera pas les détracteurs de comédies musicales avec le genre. Tellement clinquant et artificiel qu’on passe à côté de l’histoire.

La critique complète

3 The Singing Club

VOD (Voo, Proximus, etc.) Comédie dramatique de Peter Cattaneo. Avec Kristin Scott Thomas et Sharon Horgan. Durée: 1 h 52.

Ce que ça raconte

Des épouses de militaires lancent une chorale pour chasser leurs idées noires, pendant que leurs hommes essuient les tirs en Afghanistan.

Ce qu’on en pense

Ce feel good movie inspiré d’une histoire vraie ne brille pas par son originalité. Mais il fait l’affaire en cette période morose.

La critique complète

4 I’m your woman

Amazon Prime Video Film noir de Julia Hart. Avec Rachel Brosnahan, Marsha Stephanie Blake, Arinzé Kene et Jameson Charles. Durée: 2 h 00.

Ce que ça raconte

Quand Eddie, son criminel de mari, lui confie un bébé sorti de nulle part avant de disparaître sans crier gare, Jean passe d’un coup d’un seul de femme de gangster esseulée, à mère célibataire en cavale.

Ce qu’on en pense

Jolie surprise que ce film de gangsters seventies raconté depuis un point de vue inattendu: celui de l’épouse esseulée. Entre thriller et voyage émancipateur, le tout a un peu du mal à démarrer, mais finit par prendre de l’ampleur.

La critique complète

5 Chambre 2806

Netflix Série documentaire de Jalil Lespert (4 épisodes de 50 minutes).

Ce que ça raconte

Pratiquement dix ans après les faits, cette série documentaire revient sur l’affaire DSK.

Ce qu’on en pense

Si factuellement on n’apprendra pas grand-chose qu’on ne connaissait pas déjà, la série est à voir pour l’analyse sur la différence culturelle France-USA, mais surtout pour Nafissatou Diallo, qui livre, enfin, sa version des faits.

La critique complète