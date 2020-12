Nouveau centre de formation de la police de Bruxelles «K9 4»: permis d’urbanisme obtenu

Le centre offrira une formation pratique et théorique au personnel.

La zone de police de Bruxelles-Capitale Ixelles a obtenu mardi son permis d’urbanisme pour le nouveau centre de formation à Neder-Over-Heembeek. Le centre offrira une formation pratique et théorique au personnel de la plus grande zone de police du pays.

Le centre de formation, «K9 4», sera situé sur le site Mercator de citydev.brussels, à Neder-Over-Heembeek. Il sera équipé d’un stand de tir, d’un chenil et de salles de formation. L’établissement a pour but de former les futurs policiers de la région de Bruxelles-Capitale Ixelles.

«Avoir son propre centre de formation et ses propres infrastructures de tir est essentiel pour la zone de police, ainsi que pour les 2.200 policiers opérationnels de celle-ci», explique le chef de corps de la police de Bruxelles-Capitale Ixelles, Michel Goovaerts. «Je suis également très satisfait de la deuxième partie de ce projet, à la fois ambitieux et essentiel, à savoir la construction d’un chenil pour notre brigade canine, entièrement conçu pour le bien-être de nos amis à quatre pattes».