Découvrez les jours fériés et congés scolaires de 2021

Coup d’œil sur les jours fériés et les congés scolaires qui se profilent à l’horizon. ÉdA – Jacques Duchateau (Illustration)

Petit tour d’horizon des jours fériés et congés scolaires qui façonneront l’année à venir.

En ce Jour de l’An, petit coup d’œil sur les jours fériés et les congés scolaires qui se profilent à l’horizon.

Premier coup d’arrêt dans un quotidien qui risque d’être marqué encore quelques mois par le coronavirus? Carnaval et le congé de détente (comme l’écrit la Fédération Wallonie-Bruxelles sur son site internet) qui l’accompagne, entre le lundi 15 et le vendredi 19 février.

Suivront les vacances de printemps (ou de Pâques) du lundi 5 au vendredi 16 avril et les vacances d’été du jeudi 1er juillet au mardi 31 août. Entre les deux? Un congé (exceptionnel) le vendredi 30 avril (pour récupérer la fête du travail du samedi 1er mai), l’Ascension, le jeudi 13 mai, un second congé (exceptionnel) le 14 mai, et le lundi de Pentecôte, le 24 mai.

Autrement dit, à tous ceux qui ne travaillent pas dans l’enseignement et qui voudraient profiter de leurs enfants, pensez à lancer votre week-end du 1er et 2 mai dès le vendredi 30 avril. Et octroyez-vous une pause le 14 mai afin de profiter d’un week-end de quatre jours.

Parmi les autres jours fériés de 2021, retenons encore la Fête nationale, qui aura lieu un mercredi, mais aussi l’Assomption, le dimanche 15 août, le lundi 1er novembre, le jeudi 11 novembre, jour de l’Armistice, et le samedi 25 décembre, jour de Noël.

Jours fériés en 2021 Vendredi 1er janvier: Jour de l’An Dimanche 4 avril: Pâques Lundi 5 avril: lundi de Pâques Samedi 1er mai: fête du travail Jeudi 13 mai: Ascension Dimanche 23 mai: dimanche de Pentecôte Lundi 24 mai: lundi de Pentecôte Mercredi 21 juillet: Fête nationale belge Dimanche 15 août: Assomption Lundi 1er novembre: Toussaint Jeudi 11 novembre: Armistice de 1918 Samedi 25 décembre: Noël