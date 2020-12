Peinture aux doigts, carte de Noël magique: 9 activités pour occuper vos enfants

Pour les vacances de Noël, la rédaction de L’Avenir vous propose 9 activités à faire avec vos enfants. Voici notre 18e sélection.

Grâce au groupe Facebook «Comment occuper ses enfants à la maison», lancé par lavenir.net, venez trouver et partager toute une série d’idées pour animer vos enfants. Le groupe compte près de 2.300 membres, n’hésitez pas à venir nous y rejoindre.

Vous pouvez également vous rendre sur la page du JDE (Journal des enfants) qui propose gratuitement des activités ludiques et pédagogiques.

Voici notre 18e sélection d’activités pour animer les enfants.

1 Fabriquer sa propre couronne de Noël

Pour décorer votre porte en cette période des fêtes, voici comment fabriquer sa propre couronne de Noël.

Avec un cintre, des pommes de pins, une branche de sapin et/ou de laurier et des rondelles de clémentines, il est très facile de faire un assemblage.

Et voici le résultat.

Et volià votre porte est décorée! Facebook Kid_scool

2 Réaliser une carte de Noël magique

Réaliser une carte magique, c’est possible et c’est très ludique pour les enfants. Comment faire? Il vous faut du papier cartonné coloré (une feuille en dessous et une feuille pour faire le cadre au-dessus), une feuille blanche où l’on fait un dessin en couleur, une feuille transparente ou l’on fait juste les contours du dessin en noir et une feuille qu’on laisse blanche à glisser entre la feuille avec le dessin coloré et le papier transparent.

Suivez le tuto de Caroline ici.

3 Faire son propre calendrier de l’Avent

Si pour cette année il est trop tard, ce tuto peut vous servir pour les prochains Noël.

Le «handmade», c’est tendance. Alors pour occuper vos enfants pendant ce reconfinement, on a pensé à une activité de saison: un calendrier de l’Avent pas cher et 100% écoresponsable.

Maîtresses et mamans, Camille et Cécile gèrent la page «Kid_scool». Dernièrement, elles ont imaginé créer un calendrier de l’Avent avec les fameux «Bon pour…».

À chaque jour de décembre ou dans un autre mois (pourquoi pas?), une activité sympa en vue: un film de Noël, une soirée pizzas, une balade nocturne, un chocolat chaud,… Bref, selon vos envies et idées. À vous de jouer!

Pour la suite? Suivez les instructions ici

4 Décorer le sapin ou la maison

Envie de décorer votre sapin ou l’habitat dans lequel vous êtes confiné? C’est possible avec cette activité à faire à vos enfants.

Voici un tuto de 5 minutes pour créer des macramés avec de la laine.

5 Des expériences scientifiques à la maison

En cette période de vacances, pourquoi ne pas s’essayer à des expériences scientifiques à la maison?

Fabriquer un ludion, réaliser une potion de chou rouge, créer des minidômes supercostauds, faire s’ouvrir une fleur, analyser l’eau suspendue, comprendre les courants d’air,… C’est autant d’expériences scientifiques proposées par la Maison de la Science de Liège.

6 Imprimer ses propres jeux de société

Le (re)confinement fait bon ménage avec le jeu de société. À condition d’avoir sous la main un stock suffisant pour varier les plaisirs. C’est pourquoi, durant le mois d’avril, on vous proposait 5 jeux de société à imprimer chez vous.

Une activité toujours d’actualité… Suivez le guide.

7 Dessiner en pixel

Avoir l’âme d’un dessinateur n’est pas toujours simple… Pourtant, avec une feuille quadrillée, quelques feutres et de l’application, on peut réaliser de beaux dessins en pixel.

Le «pixel art» ouvre de nombreuses possibilités. Grâce à lui, on peut représenter Pikachu, Mickey ou encore le père Noël en quelques coups de crayons.

Testé et approuvé par la rédaction.

Vous pouvez retrouver un panel de dessins sur cette chaîne YouTube.

8 De la peinture aux doigts… comestible

Basique et efficace, la peinture aux doigts séduit tous les jeunes enfants. Et puisqu’ils adorent mettre leurs doigts dans la bouche, pourquoi ne pas confectionner de la peinture comestible qu’ils peuvent avaler en toute sécurité? Aux couleurs douces, soyeuse au toucher et parfumée en prime, cette recette a le pouvoir d’éveiller les sens.

La recette: mélanger 4 doses d’eau froide (un gobelet par exemple), une de fécule de maïs et une de sucre en poudre. Faire chauffer à feu doux jusqu’à l’obtention d’une pâte gluante et transparente. Répartir dans des contenants. Ajouter les colorants: jus d’épinard, jus de framboise, curcuma, paprika…

9 La boîte à «Je m’ennuie»

L’idée vient de My Little Kids (allez jeter un œil, il y a pas mal de ressources). Que propose ce site? Une série d’activités sous forme d’étiquettes. Sur chaque étiquette, une activité. Vous imprimez, vous faites découper par les enfants et vous rangez tout cela dans un bocal. Les enfants pourront tirer au sort, au fil des jours.

Testé et approuvé par la rédaction.

Accédez gratuitement au document à imprimer.