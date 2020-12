Les Belges préfèrent les experts aux politiques, le difficile apprentissage de la coiffure en période Covid, les poissons de la Sûre enfin déconfinés: voici notre sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi 22 décembre.

1. SONDAGE | La parole des experts préférée à celle des politiques

Que ce soit en termes de qualité de la communication ou de niveau de crédibilité et de légitimité, les Belges francophones attribuent une meilleure note aux experts scientifiques qu’aux représentants politiques.

+ LIRE ICI

2. Maxime Lhussier, du groupe Pale Grey: «On a tous envie d’espérer»

Entre ses activités de manager et de musicien, Maxime Lhussier (Pale Grey) tente de faire exister le secteur, malgré le coronavirus: «Nous avons d’abord cru pouvoir sauver le mois de mai. Puis l’été. Puis l’automne.»

+ LIRE ICI

3. Pas simple, l’enseignement de la coiffure

EdA

Mesures Covid obligent, les étudiants des options coiffure ne sont pas à la fête non plus: «Travailler sur des têtes postiches, c’est fort artificiel».

+ LIRE ICI

4. Obstacles enlevés sur la Sûre: les poissons enfin déconfinés

Sur la rivière la Sûre à Bodange, des obstacles ont été supprimés. Une solution privilégiée à celle de construction de passes à poissons.

+ LIRE ICI

5. 80 crèches et 200 automates: son expo de Noël s’adapte au Covid

Cette année, les visiteurs ne pourront pas admirer les 80 crèches et 200 automates de Jacky Servais. Du coup, il les a filmés et mis sur CD-Rom.

+ LIRE ICI

6. Un nouvel entraîneur au Standard peut-il tout solutionner?

Remercier Montanier et changer d’entraîneur est-il la solution à la crise que traversent les Rouches? Ou le mal est-il plus profond?

+ LIRE ICI

7. L’Anonyme, la bière locale qui cherche à se faire un nom

© EdA LABEYE Philippe Yannick Cadet, 41 ans, est brasseur à Pepinster. Il a créé la bière l’Anonyme qui se décline en 4 variétés. Installé depuis 2 ans seulement, il veut voir le futur sereinement après ces 10 mois de crise qui l’ont empêché de se lancer comme il le voulait.

+ LIRE ICI

8. La maire de Tourcoing veut affirmer les échanges avec Mouscron

Entretien avec Doriane Bécue, maire de Tourcoing en place depuis trois mois en remplacement de Gérald Darmanin, qui veut gommer la frontière avec Mouscron.

+ LIRE ICI

9. Frédéric Lenoir en quête de sacré dans son beau-livre

Parcourant la planète pour un documentaire télé, le philosophe a ramené un somptueux beau-livre qui invite à porter un autre regard sur la vie.

+ LIRE ICI

10. La sprinteuse Rani Rosius, alléchée par l’odeur du «cent»

Photo News En l’espace d’une semaine et de deux compétitions, le Brussels GP et les championnats de Belgique, la Limbourgeoise de 20 ans est devenue la deuxième sprinteuse belge la plus rapide de l’histoire sur 100m.

+ LIRE ICI