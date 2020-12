Federer et Nadal récompensés lors des ATP Awards

Roger Federer a été élu le joueur préféré des fans lundi lors des prix remis par l’ATP, l’association des joueurs de tennis professionnel. Il s’agit du 39e prix remporté par le joueur suisse lors des ATP Awards.

Rafael Nadal, de son côté, a remporté le prix du joueur le plus fair-play pour la quatrième fois de sa carrière. Ce trophée, renommé au nom de Stefan Edberg, récompense le joueur qui a fait le plus preuve de sportivité, professionnalisme et intégrité sur et en dehors du court.

Novak Djokovic, l’autre membre du ‘Big Three’ vec Nadal et Federer, était lui déjà assuré de terminer l’année en tant que numéro un mondial. Le Russe Andrey Rublev a également été récompensé avec le trophée de la meilleure progression. Rublev a remporté cinq tournois cette année et est passé de la 23e à la 8e place du classement ATP.