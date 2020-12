Masters de snookers: les Masters se dérouleront à huis clos

Les Masters de snooker, prévus du 10 au 17 janvier à l’Alexandra Palace de Londres, se dérouleront à huis clos, a annoncé l’organisation lundi.

Le Masters, tournoi de la Triple Couronne au même titre que les championnats du monde et Grande-Bretagne, se déroulera à huis clos pour la première fois depuis 1975. Le World Snooker Tour (WST) avait d’abord l’intention d’accueillir un certain nombre de fans dans le strict respect des règles sanitaires.

En raison du durcissement des mesures liées au coronavirus à Londres et dans le sud-est et à la suite des discussions avec le gouvernement britannique et les autorités sanitaires, le WST a accepté que le tournoi se déroule à huis clos.