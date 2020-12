Variante du Covid-19: les Britanniques privés de voyages pour les fêtes

Alison est d’ordinaire quelqu’un d’optimiste, mais elle reconnaît avoir versé une larme lorsque le vol qui lui aurait permis de rentrer au Royaume-Uni pour Noël a été annulé avec seulement quelques jours de préavis.

«J’avais pensé que ce serait une pause bien méritée et j’avais aussi un peu le mal du pays», explique à l’AFP cette Britannique d’une trentaine d’années, qui travaille comme nourrice à Rome.

Elle est l’une des nombreuses personnes abandonnées à leur sort après que de de nombreux pays ont décidé de suspendre leurs liaisons aériennes avec le Royaume-Uni après la découverte dans ce pays d’une nouvelle souche de coronavirus se propageant de manière incontrôlée.

Alison avait réservé son billet d’avion en dépit du fait qu’elle aurait été obligée de s’isoler pendant dix jours à son arrivée au pays et de se soumettre à un test avant son retour à Rome, comme l’exige l’Italie.

«Cela valait quand même la peine pour moi de voir ma famille pendant quelques jours. Mes parents sont âgés et ont des problèmes de santé qui m’inquiètent», confie-t-elle. Résignée à passer les fêtes en Italie, elle reconnaît que sa situation pourrait être pire.

«Mes employeurs (qui la recevront pour Noël) ont été très gentils mais c’est gênant pour eux aussi, d’avoir une invité inattendue à ce qui devrait être une réunion familiale intime», ajoute Alison.

Pas de chance

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé samedi le reconfinement de Londres et du sud-est de l’Angleterre en raison de la propagation rapide de la nouvelle variante du virus, décision qui a été suivie par une vague de suspensions de liasons avec la Royaume-Uni.

Des scènes chaotiques se sont déroulées dans les aéroports allemands, avec les passagers des derniers vols en provenance de Grande-Bretagne retenus de longues heures pour être testés pour le coronavirus.

De nombreux autres pays européens ont suivi le mouvement, tout comme Hong Kong, l’Inde, Israël ou la Turquie.

Beth Gabriel Ware, une Britannique qui vit en Turquie, est rentrée chez elle au début du mois pour surprendre ses parents dans le Kent, dans le sud-est de l’Angleterre, mais elle y est maintenant bloquée.

«Tout va mal», a déclaré la jeune femme de 23 ans à l’AFP par téléphone.

«Je n’étais pas venue au Royaume-Uni depuis dix mois parce que j’avais tellement peur de ce qui s’est produit. Je pensais que cette fois-ci, c’était sans danger», explique la jeune femme.

«J’ai juste pas de chance», pense-t-elle. Tout en reconnaissant que voyager pendant une pandémie mondiale comporte des risques, elle est agacée par la rapidité avec laquelle les restrictions ont été décidées.

«C’est inhumain de ne pas avertir les gens plus tôt. Mon petit copain est en Turquie, je veux le retrouver», dit-elle.

Réaction extrême

Julian Elliott, un photographe de voyage britannique basé en France, est également en colère après avoir été bloqué à la suite d’un voyage au Royaume-Uni pour les funérailles de sa grand-mère.

«C’est tout simplement ridicule», a-t-il déclaré à l’AFP depuis la maison de son père à Salisbury, dans le sud-ouest de l’Angleterre.

«C’est une réaction extrême. Pourquoi ne testent-ils pas les gens à l’aéroport? Il y a tellement de meilleures façons de gérer cela», estime-t-il.

Ewelina Macpherson, qui a la double nationalité britannique et polonaise, doit rentrer de Pologne à Édimbourg mardi et garde l’espoir qu’elle y parviendra.

Jusqu’à présent, elle n’a pas eu de nouvelles de la compagnie aérienne et les autorités polonaises ont déclaré qu’elles n’interdisaient que les vols au départ du Royaume-Uni, et non vers le Royaume-Uni.

«Ma mère est en phase terminale. Son temps est très limité», a-t-elle dit à l’AFP, mais «on ne sait absolument pas ce qui va se passer».