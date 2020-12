Peste porcine africaine: la Belgique retrouve son statut «indemne de PPA» au niveau mondial

Après avoir obtenu au niveau européen la reconnaissance de pays «indemne» de peste porcine africaine, la Belgique a obtenu le même «label» de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), lundi.

n confirmant que cette maladie qui touche sangliers et cochons a été éradiquée du territoire belge, l’organisation lève le frein qui empêchait encore en partie les exportations de porc wallon et flamand, souligne-t-on le même jour au cabinet du ministre fédéral de l’Agriculture, David Clarinval.

Le ministre lui-même applaudit via Twitter une «excellente nouvelle pour nos éleveurs de porcs, qui pourront reprendre leurs exportations internationales».

C’est en octobre que l’Afsca, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, avait entamé les démarches auprès de l’Organisation mondiale de la santé animale et des instances européennes pour faire retrouver à la Belgique un statut de pays intégralement «indemne de peste porcine africaine», plus d’un an après la découverte du dernier cadavre «frais» de sanglier positif au virus de la PPA (août 2019). Par la suite, des carcasses positives ont encore été découvertes, mais vieilles de plusieurs mois.

Cette maladie, qui ne se transmet pas à l’homme, était apparue chez des sangliers dans le sud de la province de Luxembourg en septembre 2018. Le virus n’a pas atteint de porcs domestiques en Belgique, mais le fait qu’il circule parmi les sangliers a tout de même eu un impact sur les exportations de porc belge, auxquelles de nombreux pays ont fermé leurs frontières.

Avec la reconnaissance de «statut indemne» de l’OIE, les négociations vont pouvoir reprendre avec les partenaires internationaux pour une reprise des exportations, note le cabinet Clarinval.