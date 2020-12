Calendrier P1, P2, P3, P4 et dames: voici le programme dès février pour le demi-championnat en province de Liège

Le CP Liège a communiqué le nouveau calendrier pour le fameux «demi-championnat» prévu dès février. S’il a lieu…

«Comme vous le savez sans doute, la cellule de crise «Corona» de la fédération a décidé que le championnat des équipes premières (Hommes et Dames) se jouerait en 1 période de 15 matches (les matches du 1er tour du calendrier initial)» rappelle Didier Petitjean, Senior manager du Comité provincial de la province de Liège.

«Cela signifie que l’on devrait reprendre (si tous les signaux sont au vert) le week-end des 13 et 14 février 2021 avec la journée 7 prévue initialement le 18 octobre dernier.»

Ci-après, le nouveau «plan du calendrier»

Bien évidemment, cela reste théorique et dépendra des décisions du CNS (Gouvernement et experts) et notamment la reprise des entraînements à partir du 15 janvier 2021. «Il va de soi que si la date de reprise des entraînements devait être reculée, cela aurait également un impact sur la date de reprise des compétitions» indique Didier Petitjean.

«Pour les jeunes et réserves, on devrait reprendre une semaine avant les équipes premières mais nous communiquerons en temps utile sur la date exacte» conclut-il.

Le nouveau calendrier pour les P1, P2, P3, P4 et les dames:

14 février: journée 7 (du 18/10)

21 février: journée 8 (du 25/10)

28 février: journée 9 (du 1/11)

7 mars: libre pour remise éventuelle

14 mars: journée 1 (du 11/11)

21 mars: libre pour remise éventuelle

28 mars: journée 10 (du 8/11)

3 avril: libre pour remise éventuelle

11 avril: journée 11 (du 15/11)

18 avril: journée 12 (du 22/11)

25 avril: journée 13 (du 29/11)

2 mai: libre pour remise éventuelle

9 mai: journée 14 (du 6/12)

16 mai: journée 15 (du 13/12)