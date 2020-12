Fêtes de fin d’année: Yves Van Laethem évoque «le piège à éviter»

En ce premier jour des vacances d’hiver, le porte-parole a appelé au respect des règles en vigueur et comparé avec l’effet Thanksgiving en Amérique du Nord.

Les chiffres actuels sont toujours supérieurs à ceux espérés pour évoquer un déconfinement. Cela a conduit le comité de concertation de vendredi dernier à ne pas assouplir les règles en vigueur, et notamment celle de ne pouvoir inviter qu’une personne étrangère à son foyer pour Noël (deux pour les personnes isolées).

D’après notre sondage publié ce lundi matin, 52% des Belges francophones comptent célébrer les fêtes de fin d’année. Lors de la conférence de presse du centre de crise, Yves Van Laethem a souligné comme point positif qu’une grande majorité des Belges (79%) compte bien respecter cette règle à Noël.

«Par contre, on a vu dans la presse que des bouchers affirment avoir reçu des commandes pour 15, 20, 30 personnes», a pointé le porte-parole interfédéral. «Espérons que ceci soit vraiment des exceptions car cela ne pourrait qu’alimenter l’épidémie et c’est démotivant pour ceux qui respectent les règles et pour ceux qui luttent pour soigner les personnes hospitalisées à cause du Covid.»

«Fêter avec la famille ou des amis, cela peut paraître bénin mais il faut rappeler que les zones de contamination les plus fréquentes se marquent dans ces groupes qui nous sont proches», a aussi dit le docteur Van Laethem, avant de mettre en garde: «Il y a là un piège à éviter: cette fausse impression de sécurité que l’ambiance familiale ou amicale pourrait nous donner.»

De tels rassemblements sont de véritables nids de contaminations

Yves Van Laethem a pris le «malheureux exemple» du Canada et des USA avec Thanksgiving où «les gens ont voyagé en grand nombre avec peu de précautions. Et depuis lors, ces deux pays connaissent des résurgences importantes de leurs hospitalisations et du nombre de décès liés au Covid. De tels rassemblements sont de véritables nids de contaminations.»

La métaphore du frigo et des deux radiateurs

«Selon des modèles, en Belgique, si 20% des foyers invitent 4 personnes en plus pour les fêtes de Noël ou de Nouvel An, nous pourrions atteindre le seuil des 75 hospitalisations par jour avec un mois de retard, faisant payer d’un mois supplémentaire de confinement ou de mesures renforcées le fait d’avoir profité pendant un jour d’être un peu plus nombreux», a ajouté le porte-parole qui a conclu sur une métaphore du frigo, que représentent les congés scolaires de Noël «avec malheureusement deux radiateurs que sont Noël et Nouvel An: ce sera vous qui déciderez de les brancher ou non. Si vous ne les branchez pas, à la sortie de ces 15 jours, nous pourrions avoir une évolution de la courbe qui soit favorable et qui permette d’éviter des mesures supplémentaires.»