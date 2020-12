La nouvelle souche du coronavirus aussi constatée en Belgique: «Tout à fait normal que des variantes apparaissent»

Lors de sa conférence de presse, le centre de crise a évoqué la nouvelle souche du Covid-19 qui devient dominante au Royaume-Uni.

La semaine passée, le ministre de la Santé britannique a expliqué qu’une nouvelle «variante» du virus avait été identifiée au Royaume-Uni et signalée à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Depuis lors, plusieurs pays européens suspendent leurs liaisons avec Londres et une réunion des ambassadeurs européens a lieu ce lundi pour évoquer ce sujet.

«Cette variante du virus a été repérée depuis septembre en Grande-Bretagne, essentiellement dans le sud du pays. Elle représente 60% des nouvelles infections», a souligné ce lundi Yves Van Laethem, lors de la conférence de presse du centre de crise qui faisait le point sur la situation sanitaire en Belgique (vidéo en haut de cet article).

Le porte-parole interfédéral a confirmé que cette variante a également été constatée dans d’autres endroits de par le monde et notamment aux Pays-Bas et en Belgique. «D’autres variantes circulent chez nous comme dans d’autres pays. Avec ce type de virus à ARN, il est tout à fait normal que de nouvelles variantes apparaissent, certaines brièvement et d’autres se propagent plus rapidement et deviennent dominantes comme c’est le cas au Royaume-Uni.»

«Certaines variantes sont plus infectieuses», a ajouté le docteur Van Laethem. «Cette contagiosité augmentée est possible mais pas encore certaine pour la souche actuellement dominante en Grande-Bretagne. Il faut attendre davantage de données pour le savoir. Rien ne nous montre qu’elle soit plus dangereuse pour notre santé ou qu’elle empêche que les vaccins nous donnent une immunité.»

«Nous sommes dans une période de l’année propice pour les virus respiratoires», a rappelé le porte-parole, insistant sur «l’importance de continuer d’adhérer aux mesures et de les appliquer encore mieux».

Et d’ajouter: «Ceci nous rappelle aussi l’importance de ne pas voyager et de limiter au maximum nos voyages à l’étranger, alors que la quasi-totalité de l’Europe est en zone rouge selon la classification des Affaires étrangères.