Dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi

3/4 des Belges francophones ont un bon moral malgré la crise, bientôt un site pour préparer les JO en Wapi, le coach de Goffin fait le bilan sur sa préparation: voici une sélection de 10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi 21 décembre.

1. Belges francophones et coronavirus: 76% ont un bon moral

Selon le sondage de fin d’année réalisé par Dedicated, les Belges francophones vivent plutôt bien la période. Ce qui ne les empêche pas de nourrir des inquiétudes.

2. Les points d’apport volontaire se multiplient en Wapi

Vingt des 23 communes de Wallonie Picarde accueillent 153 points d’apport volontaire qui ont été fréquentés par 18620 ménages en 2020

3. Les deux employées du SPF Justice avaient violé le secret professionnel

Les deux dames qui se retrouvent devant le président Moulart n’ont en rien le profil de délinquantes. Employées au SFP Justice, elles ont perdu un travail et une ambiance qu’elles adoraient… «Je veux juste que tout ça se termine, j’en ai assez subi les conséquences», déclare la plus jeune, en pleurs.

4. Un site pour préparer les Jeux Olympiques à Péronnes?

Lancée il y a quatre ans, l’idée de créer une base de loisirs et de construction d’une piste de BMX-VTT-Trial à Péronnes a été examinée lors du récent conseil communal d’Antoing. C’est sur le site dit de «Moulinsart» que ces trois disciplines cyclistes devraient être développées.

5. Germain Gigounon, coach de Goffin: «Les feux sont au vert»

Coach depuis peu de son pote David Goffin, Germain Gigounon tire un premier bilan de la préparation 2021. «C’était sans doute mes premiers pas “officiels” à son service, mais il n’y a eu aucune réelle surprise pour lui ou moi, expose le Binchois. On se connaît depuis toujours.»

6. Un petit coup de fil réconfortant pour les personnes seules

Les mesures strictes du deuxième confinement, les journées plus courtes et la météo hivernale sont psychologiquement pénibles, surtout à l’approche des fêtes de fin d’année, pour les personnes âgées et plus particulièrement celles qui vivent seules. La Ville d’Enghien a une initiative originale: des employés volontaires contactent les personnes âgées seules.

7. Barbecue et brasero pour des fêtes pleines de chaleur

Un barbecue avec des mets dignes d’un réveillon, c’est possible? Mis sur le gril avec cette question, le chef gembloutois Stefan Jacobs et la société Mettetfer proposent de belles idées.

8. Le resto social «l’Assiette pour tous» aussi impacté par le Covid

Si la fréquentation du restaurant social l’Assiette pour tous a baissé par rapport à la même période l’an dernier, c’est aussi parce que le virus est passé par là. Son coordinateur, Olivier Catoire, nous éclaire à ce sujet…

9. Qui est François Kinard, le futur bourgmestre d’Aubange?

Avec François Kinard, la Ville d’Aubange «sera entre de bonnes mains, un jeune plein de bonnes idées, pratiquant inconditionnel des nouvelles technologies de communication et qui, en peu de temps, a déjà fait ses preuves avec notamment la création des liaisons piétonnes, le projet de street art dans les rues», commente Jean-Paul Dondelinger, futur ex-bourgmestre.

10. Olivier Doll: «Montanier ne trouve pas les solutions»

Notre consultant estime que l’entraîneur du Standard ne trouve pas les solutions pour tirer le maximum de son équipe.

