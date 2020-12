Coronavirus: le nombre de nouveaux cas stable mais trop élevé en Brabant wallon

Depuis 20 jours, le nombre de nouvelles contaminations est stable en Brabant wallon. Mais il est toujours deux fois trop élevé.

Le nombre d’hospitalisations est légèrement remonté en Brabant wallon, ce dimanche, après avoir été au plus bas depuis le 11 octobre, ce samedi.

Il y a désormais 19 personnes traitées dans les unités Covid du Brabant wallon. C’est deux de plus que la veille.

Ces chiffres, annoncés par l’institut de santé publique Sciensano ce lundi matin, concernent, comme toujours, les deux hôpitaux recensés en Brabant wallon, à savoir la clinique Saint-Pierre et les centres hospitaliers Jolimont.

Trois nouveaux patients ont été admis dans les hôpitaux brabançons wallons, ce dimanche. Aucun patient n’était autorisé à quitter l’hôpital suite à une amélioration de sa santé, dans le même temps.

Les transferts entre hôpitaux et les décès ne sont pas détaillés dans les statistiques livrées par Sciensano.

10 admissions et 16 sorties ces 7 derniers jours

Ces sept derniers jours, 10 admissions et 16 sorties ont été enregistrées dans les deux hôpitaux brabançons. Ce qui permet d’atteindre, en Brabant wallon, un objectif préalable à un éventuel assouplissement des mesures anti-Covid (lire ci-dessous).

3 patients en soins intensifs

Trois patients exigent des soins intensifs dans les deux unités Covid recensées en Brabant wallon. C’est un de moins que la veille.

462 nouveaux cas en 7 jours

462 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en Brabant wallon, ces sept derniers jours. Soit une moyenne de 66 cas par jour. Ces chiffres sont relativement stables: ils oscillent entre 424 et 500 depuis 20 jours.

24 505 cas avérés de Covid-19 ont été recensés en Brabant wallon depuis le début de la crise sanitaire. Cela représente 602 cas par 10 000 habitants (soit 6% de la population).

2 337 cas à Braine-l’Alleud, 175 à Hélécine

Au niveau des communes, c’est à Braine-l’Alleud, commun la plus peuplée du Brabant wallon, qu’on recense le plus de cas avérés de coronavirus (2 337). Wavre (1 978) et Ottignies-Louvain-la-Neuve (1 947) suivent.

Si on ne tient compte que des cas détectés ces sept derniers jours, Braine-l’Alleud (77), Tubize (57), Waterloo et Jodoigne (35) sont les trois communes les plus touchées.

C’est à Hélécine que l’on recense le moins de cas (175 dont 4 ces 7 derniers jours).

Ramillies, commune la plus touchée depuis le début de la crise

Ramillies est la commune du Brabant wallon où le Covid-19 a été le plus présent avec 695 cas avérés par 10 000 habitants. Incourt (689 cas par 10 000 habitants), Walhain (686), Ittre (686), Lasne (679) et Mont-Saint-Guibert (678) suivent. Cela prend en compte tous les cas détectés depuis le début de la crise sanitaire.

Ramillies, aussi la commune la plus touchée ces 7 derniers jours

Si on ne tient compte que des cas détectés ces sept derniers jours, Ramillies est la commune où le Covid est le plus présent (24,4 nouveaux cas pour 10 000 habitants ces 7 derniers jours). Jodoigne (23,8), Tubize (21,3) et Braine-l’Alleud (19,2) suivent.

Mont-Saint-Guibert (aucun nouveau cas ces 7 derniers jours), Rixensart (2,2 nouveaux cas pour 10 000 habitants ces 7 derniers jours) et Chaumont-Gistoux (5,1) sont les communes où le virus est le moins présent ces 7 derniers jours.

Il n’y a plus qu’une seule commune sous la barre des 5% de la population touchée, depuis ce lundi: Hélécine, avec 479 cas par 10 000 habitants, depuis le début de la crise sanitaire.