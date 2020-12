VIDÉO | Naples, battu par la Lazio, à la peine loin de son stade Maradona

Naples n’y arrive plus quand il joue loin de son stade Maradona, battu dimanche au stadio Olimpico de Rome par la Lazio (2-0) lors de la 13e journée de Serie A, quatre jours après son revers à San Siro contre l’Inter Milan (1-0).

Une tête de Ciro Immobile (9e), son huitième but de la saison, et une frappe travaillée de Luis Alberto (56e) offrent trois points précieux à la Lazio (8e), qui restait sur deux défaites à domicile contre l’Udinese (1-3) et Vérone (1-2).

🦅 | Ciro Immobile donne l’avantage de la tête à la Lazio ! 🤯#LazioNapoli pic.twitter.com/us5q8PAhN5 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 20, 2020

Le Napoli (5e), sans Dries Mertens blessé à la cheville, n’a jamais paru en mesure de contester la victoire, le gardien romain Pepe Reina n’ayant guère eu à s’employer que sur une frappe de Fabian Ruiz (18e) en première mi-temps. Privé en attaque de Victor Osimhen, toujours blessé, mais aussi Lorenzo Insigne, suspendu après son exclusion à Milan mercredi, Gennaro Gattuso rate encore un rendez-vous important.

🍿 | Ce contrôle de Kalidou Koulibaly est tout simplement sublime ! 🤤#LazioNapoli pic.twitter.com/5IX7PtIHr9 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 20, 2020

Naples, dont l’ambition est de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, a perdu beaucoup de ses matches contre des concurrents directs depuis le début de la saison: contre la Juventus sur tapis vert et l’Inter, mais aussi face à Milan (1-3) ou Sassuolo (0-2). Cinquième, il rate l’occasion de dépasser la Roma (4e) et voit désormais l’écart se creuser avec le trio de tête composé du Milan, de l’Inter et de la Juventus.