Le débrief sportif du week-end: le Standard en crise, van Aert et Meesseman Sportifs de l’année, van der Poel s’impose à Namur

Le Standard enchaîne avec une septième rencontre sans victoire, van der Poel s’impose à la Citadelle de Namur en cyclocross devant van Aert, sportif de l’année au même titre que Meesseman: le débrief sportif du week-end.

GALA DU SPORT

Vendredi, Wout van Aert (cyclisme) et Emma Meesseman ont été désignés Sportif et Sportive de l’année 2020 lors du Gala du Sport, organisé par Sportspresse.be, l’association des journalistes sportifs.

FOOTBALL

Troisième défaite consécutive et septième match sans victoire pour le Standard

Une septième rencontre sans victoire pour le Standard de Liège, qui s’est incliné face à Mouscron. Les Hurlus quittent la lanterne rouge alors que les Rouches, eux, plongent de plus en plus dans les doutes. Ce qu’il faut retenir de Standard-Mouscron (0-1).

Anderlecht s’écroule en fin de rencontre à Charleroi

Au bout d’un match fermé, Charleroi a empoché une victoire précieuse vendredi (0-1), qui met à l’arrêt Anderlecht, trahi par une erreur de Bundu.

Les autres résultats en D1A

Dans le derby des Flandres, La Gantoise s’est imposée par le plus petit des écarts sur le terrain du Club de Bruges. Les Buffalos retrouvent enfin le Top 8 alors que les Blauw & Zwart n’ont plus que deux points d’avance, avec un match de plus, sur Genk, qui s’est imposé contre Courtrai.

Les Belges à l’étranger

Un titre pour Marouane Fellaini, qui a remporté la Coupe de Chine avec Shandong Luneng, samedi.

Plus proche de nous, Kevin De Bruyne a de nouveau délivré un assist lors de la victoire de Manchester City à Southampton. Son septième cette saison. Moins de succès pour Alderweireld, qui a marqué contre son camp lors de la défaite de Tottenham face au Leicester de Castagne, Tielemans et Praet.

En Italie, Saelemaekers et Lukaku ont tous les deux marqué et gagné. Le premier avec l’AC Milan à Sassuolo (1-2), le second contre la Spezia (2-1). Lors de la rencontre de l’AC Milan, Leao a battu un record en inscrivant le but le plus rapide de l’histoire de la Serie A, 6 secondes à peine après le coup d’envoi.

Eden Hazard, lui, a repris les entraînements. Mais il n’était pas sur le banc ce dimanche soir pour le déplacement du Real Madrid à Eibar.

Messi égale Pelé

Lionel Messi a marqué son 643e but pour le FC Barcelone samedi après-midi lors du match de la 14e journée de championnat entre le Barça et Valence. Il égale le «Roi Pelé» et ses 643 buts avec Santos comme meilleur buteur de l’histoire dans un seul club.

Un crachat qui coûte cher

Marcus Thuram, fils de Lilian Thuram, a écopé d’un carton rouge samedi après avoir craché au visage d’un adversaire, à la 79e minute du match face à Hoffenheim (1-2) pour le compte de la 13e journée du Championnat d’Allemagne. Il risque une longue suspension. Son club l’a déjà sanctionné.

CYCLOCROSS

van der Poel encore une fois devant van Aert

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a remporté la 2e manche de la Coupe du monde de cyclocross dimanche après-midi à la Citadelle de Namur. Le champion du monde s’est imposé devant Wout van Aert et le Britannique Tom Pidcock.

Lucinda Brand voit triple

La Néerlandaise Lucinda Brand a remporté l’épreuve féminine du cross de la Citadelle, 2e manche de la Coupe du monde de cyclocross, dimanche à Namur. Elle s’est imposée avec 29 secondes d’avance sur l’Américaine Clara Honsinger et 39 sur la Néerlandaise Denise Betsema.

BASKET

Les Giants d’Anvers se sont imposés samedi soir à domicile face au Phoenix Brussels(84-59) pour le compte de la 5e journée du premier tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

Vendredi, le Spirou s’est incliné 73-94 face à Ostende, champion en titre.

La jeunesse carolo ne fait pas le poids face à Ostende

EN BREF

En Formule 1, Toto Wolff restera le patron du Team Mercedes jusqu'en 2023 au moins. Et Lewis Hamilton devrait aussi resigner.

Kimi Räikkönen a, lui, reçu un prix pour son départ exceptionnel au GP du Portugal.

En cyclisme, Stijn Vandenbergh a décidé de mettre un terme à sa carrière. Le cycliste de 36 ans, non prolongé par AG2R La Mondiale, l'a annoncé samedi sur Instagram.

En tennis, la saison 2021 de WTA, le circuit de tennis féminin, débutera le 5 janvier avec le tournoi d'Abou Dhabi, a annoncé vendredi soir la WTA.

En volley, c'est officiel: les équipes de Nationales 1, 2 et 3 vivront une saison blanche, comme celles des niveaux inférieurs (promotions et provinciales).

En hockey, les Red Panthers ont bouclé leur stage hivernal dans le sud de l'Espagne par un partage 2-2 (mi-temps: 0-1) avec la nation hôte, dimanche matin à Valence, lors de son dernier match d'une série des trois duels amicaux contre l'Espagne, 7e nation mondiale.

En boxe, le Mexicain Canelo Alvarez a battu le Britannique Callum Smith aux points, pour unifier les titres WBA et s'emparer de la ceinture WBC vacante des poids super-moyens, samedi à San Antonio (Texas).

En biathlon, la Norvégienne Tiril Eckhoff a remporté la poursuite dames de 10 km alors qu'Aleksander Aamodt Kilde (ski alpin) a remporté la descente de Val Gardena, en Italie