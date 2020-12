Une fête de mariage rassemblant une cinquantaine de personnes interrompue

La police a interrompu dimanche à Vilvorde une fête de mariage à laquelle plus de 50 personnes participaient. Le parquet de Hal-Vilvorde a confirmé cette information divulguée par Het Nieuwsblad.

La fête se déroulait dans un restaurant situé sur la Koningslosesteenweg. Selon Het Nieuwsblad, les participants n’étaient pas originaires de la localité et certains d’entre eux résideraient à l’étranger. «Un procès-verbal a été rédigé pour toutes les personnes présentes et nous allons maintenant voir qui recevra une amende et qui sera poursuivi», précise la porte-parole du parquet Carol Vercarre.