Grand-Place de Tournai: la police intervient pour faire interdire la vente de vin chaud

Plusieurs établissements ont été priés de ne plus vendre du vin chaud. -

Des agents de la zone de police du Tournaisis sont intervenus ce dimanche après-midi sur la Grand-Place de Tournai. Alors que des clients faisaient la file devant des établissements de petite restauration, la police a signifié aux commerces qu’ils ne pouvaient plus vendre du vin chaud. Une décision qui a provoqué la stupéfaction dans le chef de certains.

Renseignements pris auprès des services de police et de la Ville, la vente en «take-away» peut s’organiser mais pas sous n’importe quelles conditions.

«Des établissements ne respectaient pas les règles par rapport aux restrictions sanitaires. On ne peut pas tolérer que ces commerces se transforment en bistrots déguisés, nous a-t-on dit en substance. Non seulement la vente d’alcool est interdite sur le domaine public et par rapport aux mesures liées au Covid, il fallait intervenir car des attroupements s’étaient formés sur la Grand-Place. »