Six véhicules de l’équipe cycliste Ineos endommagés à Deinze

Quatre suspects ont été interpellés dimanche à Deinze. Ils sont suspectés d’avoir endommagé six véhicules de l’équipe cycliste Ineos Grenadiers, annonce le parquet de Flandre orientale.

Les faits se sont produits dans un bâtiment industriel de Tour Racing. Les véhicules de l’équipe cycliste qui y étaient stationnés ont été couverts de graffitis et enveloppés de papier aluminium.

Des bombes de peinture et du papier aluminium ont été retrouvés, ainsi qu’un drapeau sur lequel il était inscrit «Ineos will fall» (Ineos tombera). Depuis quelques temps, plusieurs associations environnementales et citoyennes s’opposent à la construction d’une nouvelle usine chimique d’Ineos dans le port d’Anvers.

Aucun autre détail n’a été communiqué par le parquet.