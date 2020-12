Crachat de Marcus Thuram: un mois de son salaire reversé à une bonne œuvre

Pour son crachat dans le visage de Stefan Posch, le joueur français risque une très grosse sanction. Son club, le Borussia Mönchengladbach, l’a déjà sanctionné d’une amende équivalente à un mois de salaire. Le montant sera reversé à une bonne œuvre.

Le fils de l’international français Lilian Thuram a été exclu ce samedi lors de la rencontre opposant le Borussia Mönchengladbach à Hoffenhem (1-2).

Dans ce contexte de pandémie mondiale, l’attaquant de 23 ans (4 buts, 8 assists cette saison) risque évidemment une très grosse période de suspension.

«J’ai parlé longuement avec lui. Il m’a réitéré ses excuses. On connaît Marcus depuis deux ans maintenant. Son crachat ne représente pas les valeurs que lui et sa famille défendent. Marcus est dévasté. Il m’a dit qu’il n’avait pas fait exprès de cracher à la tête de Posch, mais que c’était arrivé de manière non voulue après qu’il l’ait insulté en français. Il s’est excusé auprès du joueur, du club d’Hoffenheim, le staff du Borussia et auprès de ses coéquipiers», rapporte Max Eberl, directeur sportif, sur le site du club.

Marcus a fait une grosse erreur et est puni pour celle-ci.

Même s’il regrette son geste, le Français (3 sélections) sera sanctionné financièrement avant de connaître la sanction que la fédération allemande lui réserve. «Nous allons lui imposer une amende équivalente à un mois de salaire. L’argent sera donné à une bonne cause. Marcus a accepté la sanction et s’engage à compléter ce montant de son propre chef. Marcus a fait une grosse erreur et est puni pour celle-ci. Mais il reste la personne que l’on connaît, et on restera à ses côtés.»