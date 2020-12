SONDAGE | Seuls 52% des Belges francophones comptent se faire vacciner

Les catégories d’âge les plus jeunes sont moins disposées à se faire vacciner que les plus âgées. AFP

L’Avenir dévoile les résultats d’un récent sondage sur les Belges francophones et le coronavirus. Une moitié seulement a l’intention de se faire vacciner. Ce sont aussi 52% de sondés qui envisagent de célébrer les fêtes de fin d’année.

Les Belges de Wallonie et de Bruxelles ont-ils l’intention de se faire vacciner? C’est l’une des questions posées à un échantillon représentatif de la population lors d’un sondage réalisé par l’institut Dedicated, du 7 au 14 décembre, pour L’Avenir, La Libre et La Dernière Heure. Nous publions les résultats sur notre site et dans nos éditions de ces lundi 21 et mardi 22 décembre.

Il apparaît que seuls 52% (29% probablement et 23% certainement) des Belges francophones comptent se faire vacciner contre le Covid-19. C’est dans les catégories d’âge les plus jeunes que les personnes sont les moins enclines à se faire vacciner, tandis que leurs aînés s’y montrent beaucoup plus favorables.

Les Belges et les fêtes de fin d’année

Le sondage se penche aussi les intentions des Belges francophones pour les fêtes de fin d’année. Quelque 52% comptent célébrer Noël et/ou le Nouvel An. Et parmi ces personnes, une grande majorité fêteront en famille restreinte (81%), voire seuls (6%). De manière générale, les mesures liées aux contacts sociaux sont plutôt bien acceptées.