VIDÉO | Marcus Thuram risque gros après avoir craché au visage d’un adversaire

Marcus Thuram, a écopé d’un carton rouge samedi après avoir craché au visage d’un adversaire, à la 79e minute du match face à Hoffenheim (1-2) pour le compte de la 13e journée du Championnat d’Allemagne.

Le milieu de terrain international français du Borussia Mönchengladbach, fils du champion du monde de 1998 Lilian, risque une longue suspension notamment en raison de la pandémie de coronavirus.

Le mauvais geste de Marcus Thuram ! L'attaquant français a été exclu après avoir craché au visage d'un joueur de Hoffenheim.

Thuram a été exclu du terrain après un recours à l’arbitrage vidéo (VAR) montrant le joueur crachant au visage du défenseur d’Hoffenheim, Stefan Posch.

Neuf minutes après l’exclusion de l’international français (23 ans, 3 sélections), Ryan Sessegnon a permis à Hoffenheim de prendre un avantage décisif en reprenant un centre au premier poteau, son but donnant la victoire à son club. Marius Becker/dpa-pool/dpa

L’entraîneur du Borussia Marco Rose a condamné le geste de son joueur. «Je voudrais m’excuser au nom de tout le club», a-t-il déclaré lors de la conférence de presse. «Cela n’a pas sa place sur un terrain de football, mais je dois ajouter que c’est en fait un bon garçon», a-t-il ajouté à propos de Thuram.

Le Borussia reste sur une série de six matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, et pointe désormais à la 8e place de la Bundesliga. Mais il est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions et rencontrera Manchester City en février.