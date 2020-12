Deux personnes interpellées après avoir frappé une femme à la tête

Deux hommes ont été interpellés vendredi à Waremme, en province de Liège, pour avoir frappé violemment une dame au visage, indique samedi après-midi le parquet de Liège. La dame souffre d’une incapacité de travail de deux mois.

Une femme de 42 ans a été agressée vendredi par deux hommes sur un parking de Waremme. Il s’agirait d’une dispute pour une console de jeux. La dame a reçu plusieurs coups sur la tête avec un objet métallique. Selon le parquet de Liège, il s’agirait d’une barre de fer ou d’un marteau. Transportée à l’hôpital, la victime a dû être recousue et a une incapacité de travail de deux mois. Les auteurs, deux hommes de 27 et 31 ans, ont été interpellés quelques instants plus tard par la police. Ils ont été déférés samedi au parquet de Liège. Le magistrat a placé le dossier à l’instruction avec une demande de mandat d’arrêt pour les deux agresseurs.