Tirl Eckhoff, déjà gagnante du sprint, s’adjuge la poursuite à Hochfilzen

La Norvégienne Tiril Eckhoff a remporté la poursuite dames de 10 km comptant pour la quatrième manche de la Coupe du monde de biathlon samedi à Hochfilzen en Autriche. Elle a devancé les Suédoises Hanna Öberg et Elvira Öberg.

Avec un 19 sur 20 au tir, Eckhoff, 30 ans, a bouclé les 10 km en 28: 2 4.8 et a franchi la ligne avec 22.5 secondes d’avance sur Hanna Öberg et 27.6 sur Elvira Öberg. Il s’agit de sa troisième victoire de la saison après le sprint à Hochfilzen et la poursuite à Kontolahti lors de la deuxième manche.

Au classement général de la Coupe du monde, Marte Olsbu Röiseland conserve la tête avec 355 points, juste devant Hanna Öberg qui ne compte que quatre points de retard (351). La Biélorusse Dzinara Alimbekava occupe la troisième place avec 305 points.