Stijn Vandenbergh met un terme à sa carrière

Stijn Vandenbergh a décidé de mettre un terme à sa carrière samedi. Le cycliste de 36 ans, non prolongé par AG2R La Mondiale, l’a annoncé samedi sur Instagram.

Vandenbergh avait débuté sa carrière professionnelle en 2007 chez Unibet.com avant de passer chez AG2R en 2008. Après trois saisons chez Katusha et cinq chez Deceuninck-Quick Step, il est retourné chez AG2R en 2017.

Au cours de sa carrière, il a remporté une étape et le classement général du Tour d’Irlande (2.1) en 2007 et une étape du Tour de Valence (2.1) en 2016. Il a également terminé deuxième du Circuit Het Nieuwsblad en 2013 et quatrième de l’E3 Harelbeke et du Tour des Flandres en 2014, de Gand-Wevelgem et du Circuit Het Nieuwsblad en 2015.