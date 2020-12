Après le Super-G, Aleksander Aamodt Kilde remporte la descente de Val Gardena

Il a devancé l’Américain Ryan Cochrane-Siegle et le Suisse Beat Futz.

Après avoir remporté le Super-G vendredi, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a récidivé lors de la descente de Val Gardena en Italie comptant pour la Coupe du monde de ski alpin samedi.

Vainqueur du Super-G vendredi, Kilde s’est montré le plus rapide dans la descente en 2:01.45 avec 22 centièmes d’avance sur Cochrane-Siegle, huitième du Super-G vendredi, et 54 sur Futz, vainqueur du petit globe de la discipline la saison dernière.

Grâce à cette deuxième victoire consécutive, le Norvégien reprend la tête du classement général de la Coupe du monde avec 335 points devant le Suisse Marco Odermatt (290) et le Français Alexis Pinturault (276).

Kilde occupe également la tête du classement général de la descente avec 150 points devant le Slovène Martin Cater (105) et Beat Futz (100).

Ski alpin: Sofia Goggia remporte la deuxième descente à Val d’Isère

L’Italienne Sofia Goggia a remporté la deuxième descente dames comptant pour la Coupe du monde de ski alpin samedi à Val d’Isère en France. Elle a devancé la Suissesse Corinne Suter, gagnante de la première descente vendredi et l’Américaine Breezy Johnson.

Deuxième vendredi derrière Suter, Goggia a descendu la piste en 1:44.70, soit 24 centièmes de plus que la Suissesse et 27 centièmes de plus que Johnson, qui avait déjà terminé à la troisième place lors de la première descente.

Au classement général de la Coupe du monde, la Slovaque Petra Vlohva, 33e samedi, conserve la tête avec 425 points devant la Suissesse Michelle Gisin (298) et l’Américaine Mikaela Shiffrin (275).

Dimanche, la manche de Val d’Isère se termine avec le Super-G à 11h00

Biathlon: Sturla Holm Laegreid remporte aussi la poursuite après le sprint, Thierry Langer 53e

Sturla Holm Laegreid a remporté la poursuite messieurs de 12,5 km comptant pour la quatrième manche de la Coupe du monde de biathlon samedi à Hochfilzen en Autriche. Le Norvégien a devancé le Français Émilien Jacquelin, champion du monde en titre de poursuite, et son compatriote Johannes Boe. Seul Belge engagé, Thierry Langer termine 53e.

Auteur d’un 19 sur 20 au tir, Laegreid a bouclé les 12,5 km en 31: 14.9 avec 8.5 secondes d’avance sur Jacquelin et 8.9 secondes sur Boe. Il s’agit du troisième succès en carrière du Norvégien après le sprint d’Hochfilzen jeudi et la course de 20 km de la première manche à Kontiolahti en Finlande.

Thierry Langer, seul Belge engagé sur cette poursuite, a terminé à la 53e place (+4.49.9).

Au classement général de la Coupe du monde, Johannes Boe conserve la tête avec 392 points devant Laegreid qui s’empare de la 2e place avec 335 points devant un autre Norvégien Johannes Dale, 3e avec 314 points.

Le ski cross de Val Thorens annulé

La manche de la Coupe du monde de ski cross prévue samedi à Val Thorens a été annulée à cause de rafales de vent trop fortes sur la piste, ont annoncé samedi les organisateurs.

Xander Vercammen, qui débute cette saison en Coupe du monde, aurait dû prendre le départ de la course. Plus tôt cette saison, il avait terminé à la 29e puis à la 33e place lors des deux premières manches à Arosa en Suisse.

Dimanche, une manche est également au programme à Val Thorens.

Le super-G féminin de Saint-Moritz reprogrammé à Crans-Montana

L’un des deux super-G de la Coupe du monde femmes de ski alpin annulés en raison de la météo début décembre à Saint-Moritz (Suisse) est reprogrammé fin janvier à Crans-Montana, en Suisse, a annoncé la fédération internationale de ski (FIS) samedi.

Les 5 et 6 décembre, les deux super-G prévus à Saint-Moritz avaient été annulés en raison des chutes de neige incessantes et des risques d’avalanches.

Crans-Montana rajoute donc un super-G femmes à son programme le 24 janvier, en plus de deux descentes prévues les 22 et 23 janvier.

Coupe du monde de bobsleigh: An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts échouent aux portes du top 10 à Innsbrück

An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts ont terminé à la onzième place de la quatrième manche de la Coupe du monde de bob à deux, samedi à Innsbrück en Autriche.

Le duo belge a réalisé un chrono de 1:47.19 (53.62 + 53.57) et termine à 1.25 des Allemandes Stephanie Schneider et Leonie Fiebig qui se sont montrées les plus rapides en 1:45.94 (52.94 + 53.00).

Les Allemandes Laura Nolte et Deborah Levi terminent à la deuxième place (+0.18) devant une autre paire allemande composée de Kim Kalicki et Ann-Christin Strack (+0.23).