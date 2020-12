VIDÉO | JulienBeats, un jeune youtubeur clashe des rappeurs et fait le buzz

Depuis sa chambre, filmé avec sa webcam, Julien enregistre à chaque sortie d’album des vidéos complètes qui cartonnent de plus en plus. YouTube – JulienBeats

Un jeune youtubeur affole la toile depuis quelques jours en critiquant les rappeurs les plus connus d’aujourd’hui. Sa marque de fabrique? Des lunettes rondes, un ton cinglant et des références travaillées pour des clashs spontanés et hilarants.

Julien a lancé sa chaîne Youtube en 2018. Mais jusqu’à il y a quelques jours, cette dernière ne comptait qu’une soixantaine d’abonnés. Désormais, elle dépasse les 210 000 followers. La clé du succès? Des critiques cinglantes et pleines de références hilarantes des plus grands rappeurs d’aujourd’hui.

Depuis sa chambre, filmé avec sa webcam, Julien enregistre à chaque sortie d’album des vidéos complètes qui cartonnent de plus en plus, sa dernière comptabilisant déjà plus de 80 000 vues. Avec une aisance déconcertante, le jeune youtubeur n’hésite pas à «clasher» les artistes qui relayent à leur tour les interventions incroyables du collégien.

En plus de ses références spontanées, ses expressions favorites telles que «c’est claqué au sol» ou «t’as rejoins la team des fatigués» cartonnent sur le net. Souvent cité sur les réseaux sociaux, on peut notamment lire sur Twitter des messages tels que «Tout allait mal dans ma vie et j’ai découvert Julien Beats!», ou encore «Je suis mort, quel crack ce JulienBeats!»

Tout allait mal dans ma vie et j’ai decouvert JulienBeats — Amine el nino 😞 (@AmineMaTue) November 30, 2020

Ce que julien beats a lâché sur naza c’est trop 😭😭😭😭 pic.twitter.com/DWzNT6ailz — bernouse (@bernardantonin4) December 1, 2020

Relayé par les plus connus

Même les stars de la planète rap -Booba et Damso en tête – se sont mises à relayer ses vidéos dans leur stories Instagram, de quoi faire perdre un peu la tête à notre jeune youtubeur: «Vous avez vu, là j’ai bien buzzé sa grand-mère! Je suis passé dans la storry de Booba, de Maes, de 13 Block, sur Twitter j’ai fait 600 000 vues, sur YouTube en 24 heures j’ai pris 11 000 abonnés. Du coup sur Insta je me fais harceler en DM, c’est les fréros qui géreront ça». Avant de clôturer avec beaucoup d’ironie: «Maintenant je vais manger et prendre ma douche, il faut laisser la star tranquille».