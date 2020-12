Lancement du marché public pour l’achat de tests antigènes

Les tests devront respecter une valeur minimale de sensibilité de 90% et de spécificité de 99%. Photo News

Le Conseil des ministres a marqué son accord vendredi sur la conclusion d’un marché public ayant pour objet l’achat de tests antigènes rapides détectant le Covid-19.

Il s’agit d’un accord-cadre de douze mois conclu par procédure ouverte visant l’achat de maximum 3,5 millions de tests rapides, explique le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (sp.a). Ils permettront de réduire la pression sur les laboratoires de biologie clinique, de prendre plus rapidement des mesures de protection dans le cadre de la détection de foyers et de commencer plus rapidement la recherche des contacts.

Les tests devront respecter une valeur minimale de sensibilité de 90% et de spécificité de 99%. En outre, les fournisseurs devront pouvoir livrer les tests à partir de début janvier 2021 et atteindre une capacité de production hebdomadaire d’au moins 100.000 tests. Les tests ne répondant pas aux critères fixés ne seront pas acceptés.

Jeudi, la Chambre avait approuvé le cadre légal dans lequel ces tests pouvaient être prodigués.