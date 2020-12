Affaire Epstein: l’agent de mannequins français Jean-Luc Brunel inculpé

Soupçonné d’avoir joué le rôle de rabatteur pour le milliardaire américain Jeffrey Epstein, l’agent de mannequins français Jean-Luc Brunel, accusé de viols par plusieurs anciens top models, a été inculpé et placé en détention provisoire vendredi.

Le septuagénaire, interpellé mercredi à l’aéroport parisien Charles-de-Gaulle alors qu’il allait s’envoler pour Dakar, a été mis en examen (inculpé) pour «viols sur mineur de plus de 15 ans» et «harcèlement sexuel», a précisé samedi le procureur Rémy Heitz dans un communiqué.

Il a également été placé sous le statut intermédiaire de témoin assisté pour les faits de «traite des êtres humains aggravée au préjudice de victimes mineures aux fins d’exploitation sexuelle», objets de cette enquête miroir des investigations de la justice américaine sur le scandale sexuel impliquant Jeffrey Epstein, mort en prison en août 2019.

«C’est ce qu’attendaient les victimes depuis de longues années, pour certaines depuis plus de 30 ans», a réagi Me Anne-Claire Lejeune, avocate de plusieurs plaignantes. «Cette mise en examen matérialise la parole des victimes et donne du sens à ce qu’elles ont dit toutes ses années», a ajouté Me Lejeune.

C’est ce qu’attendaient les victimes depuis de longues années, pour certaines depuis plus de 30 ans

Quasi disparu des radars depuis des années, à l’exception d’une apparition dans une soirée huppée en région parisienne en juillet 2019, M. Brunel a été accusé aux États-Unis par au moins deux femmes d’avoir joué le rabatteur pour Jeffrey Epstein, amenant dans ce pays des «jeunes filles» de milieux modestes en leur faisant miroiter des jobs dans le mannequinat.

Financier milliardaire, M. Epstein avait été inculpé en juillet 2019 aux États-Unis pour avoir organisé, entre 2002 à 2005, un réseau de jeunes filles qu’il aurait exploitées sexuellement. Il s’est suicidé dans sa prison new-yorkaise l’année dernière.

Messages troublants

Alerté par l’existence potentielle de mineures françaises parmi les victimes de Jeffrey Epstein, propriétaire d’un appartement sur la chic avenue Foch à Paris, le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire en août 2019 pour «viols» et «agressions sexuelles» et s’était intéressé au rôle de M. Brunel, lui-même fondateur des agences Karin Models et MC2 Model Management.

Plusieurs anciens mannequins étaient alors sortis du silence pour accuser directement M. Brunel de viols.

Une plainte a été déposée en octobre 2019 contre M. Brunel pour des faits de «harcèlement sexuel» qui n’étaient pas prescrits contrairement à plusieurs accusations contre lui.

Par la voix de son avocate, Jean-Luc Brunel s’était dit «à la disposition de la justice» en octobre 2019 et avait contesté les accusations.

Lors de son arrestation d’anciens mannequins ont réagi: «C’est une immense nouvelle. J’en pleure de joie», a ainsi dit la Néerlandaise Thysia Huisman à l’AFP.

«Onze femmes ont témoigné contre lui à ma suite, mais tous ces faits sont prescrits. J’espère que la police a d’autres dossiers avec des victimes plus récentes», a-t-elle ajouté.

Onze femmes ont témoigné contre lui à ma suite, mais tous ces faits sont prescrits. J’espère que la police a d’autres dossiers avec des victimes plus récentes

Le nom de M. Brunel apparaît depuis le mitan des années 2000 dans les dossiers concernant M. Epstein.

Des messages troublants avaient ainsi été retrouvés par la police de Floride, dont celui-ci, noté en 2005 après un coup de fil de «Jean-Luc»: «Il a une prof pour vous, pour vous apprendre à parler russe. Elle a 2x8 ans, pas blonde».

Virginia Giuffre, une des principales plaignantes de l’affaire Epstein, a par ailleurs affirmé avoir été forcée à avoir des rapports sexuels avec M. Brunel.

En 2015, alors en froid avec Epstein, M. Brunel avait annoncé des actions en France et aux États-Unis pour dénoncer ces «allégations» mais aucune de ces procédures n’a prospéré.

Le suicide en prison de Jeffrey Epstein début août 2019, avait remis son nom sur le devant la scène.