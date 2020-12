Incendie chez le bourgmestre de Donceel: «Un nid d'oiseaux était tombé dans une cheminée inutilisée»

Vendredi soir, les pompiers ont lutté pendant plus de deux heures pour tenter de limiter les dégâts chez Philippe Mordant à Haneffe.

Ce vendredi, dans le courant de la soirée, un incendie a touché la maison de Philippe Mordant, le bourgmestre de Donceel. Il était 19h13 lorsque les pompiers de Grâce-Hollogne ont été appelés à intervenir sur un incendie qui venait de se déclencher dans une maison située rue Caquin à Haneffe sur la commune de Donceel. Une autopompe, un véhicule échelle et un véhicule officier se sont rendus sur place pour maîtriser l'incendie.

Un véhicule officier des pompiers de la zone Hesbaye a été dépêché sur les lieux. Le feu était déjà important à l'arrivée des secours. L'incendie n'a heureusement provoqué aucun blessé. Malheureusement, les dégâts occasionnés dans la maison sont importants. Les pompiers sont rentrés en caserne peu avant 22h.

«Nous sommes passés proche d’un drame»

Philippe Mordant, le bourgmestre de Donceel et sa famille sont passés près d'un drame. En effet, une cheminée inutilisée refoulait des fumées dans la chambre d'un des enfants de la famille. «Un nid d'oiseaux était tombé dans une cheminée inutilisée, indique le bourgmestre. Nous avons quatre cheminées qui se rejoignent. Elles sont en ciment et en briques. Une des cheminées inutilisée a accueilli un nid qui est ensuite tombé dans le conduit et a commencé à se consumer. Nous n'utilisons jamais cette cheminée. Nous venions de terminer la décoration du sapin avec ma fille lorsque nous avons découvert qu'il y avait un refoulement dans la chambre de mon fils.»

Le bourgmestre n'a pas hésité, il a directement appelé les secours. «Ils ont été très professionnels et très rapides. Ils nous ont indiqué ce qu'il fallait faire. Nous avons évacué les lieux avec les animaux. Arnaud Delvaux, un échevin, a pris en charge nos enfants.» L'intervention des secours n'a pas été facilitée par la configuration des lieux. «Il s'agissait d'une combustion lente. Les secours ont utilisé une sorte de boulet pour pousser le nid et ensuite une mousse pour éteindre l'incendie qui couvait. Nous sommes passés proches d'un drame. En effet, si nous n'avions pas vu les refoulements, mon fils serait allé dormir et aurait pu être intoxiqué au CO.»

Après deux heures de travail, les pompiers ont dû démonter le poêle. Le bourgmestre a prévu de réaliser des travaux pour condamner cette cheminée. «Je tiens à profiter de cet événement pour rappeler aux personnes de bien réaliser leur ramonage et de ne pas hésiter à appeler les secours en cas de problème. Il vaut mieux ne pas intervenir seul et écouter les professionnels. Il y a trois mois une dame a été grièvement brûlée après avoir tenté d'éteindre un incendie qui se propageait à sa maison. Elle a été brûlée au troisième degré. Il vaut mieux, même si c'est un réflexe, ne pas intervenir soi-même.»

Le bourgmestre et sa famille vont devoir s'astreindre à un important nettoyage car leur maison est remplie de suie.

À noter qu’un premier incendie a eu lieu dans le courant de l'après-midi dans une autre maison située dans la même rue.

