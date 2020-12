VIDÉO | Moukoko est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Bundesliga

L’attaquant de Dortmund Youssoufa Moukoko est devenu vendredi le plus jeune buteur de l’histoire de la Bundesliga, à 16 ans et 28 jours.

Le jeune prodige allemand a marqué à la 59e minute du match de Dortmund à Berlin contre l’Union, (13e journée), portant le score à 1-1. Moukoko a repris instantanément un ballon dans la surface et trompé le gardien berlinois Andreas Luthe d’un tir tendu.

Premier but en pro pour Youssoufa Moukoko à seulement 16 ans. Et quel but. Prodige. pic.twitter.com/PlFYwBklnK — Maël Larcher (@LarcherMael) December 18, 2020

Le précédent record datait de juin dernier, lorsque Florian Wirtz avait marqué pour le Bayer Leverkusen contre le Bayern Munich à 17 ans et 34 jours.

Moukoko a déjà battu ces dernières semaines deux records de précocité, en devenant le plus jeune joueur de l’histoire de la Bundesliga à 16 ans et un jour, et le plus jeune de l’histoire de la Ligue des champions à 16 ans et 18 jours.