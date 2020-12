ENTREPRISES Une petite et moyenne entreprise (PME) sur cinq a des difficultés à octroyer toutes les vacances de ses collaborateurs avant la fin décembre; une sur dix envisage de remettre des congés payés à l’an prochain et 6% sont contraintes de payer un nombre limité de jours de congés payés, selon le dernier sondage effectué par SD Worx auprès de 731 dirigeants de PME et responsables du personnel.